Haziran 2021 İtibariyle COVID-19 Pandemisinde Okullar Nasıl Açılmalı?

TTB'nin hazırladığı belgede şunlar yer aldı:

Okulların açılması için kriterler:

Okulların kapatılması, diğer tüm ortamlar ve sektörler kapandıktan sonra düşünülmelidir. Okul öncesi ve ilkokullar her yerden önce açılmalı ve açık tutulmalıdır.

Okullar içinde açılma sırası okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar ve liseler sırasıyla olmalıdır.

Öğretmenler içinde yalnızca özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışan öğretmenler, diğer sektör çalışanlarına göre daha yüksek risk altındadır. Bu öğretmenlerin aşılamaları acilen ve öncelikli olarak tamamlanmalıdır. Diğer öğretmen gruplarının COVID-19 riski toplumdaki diğer yetişkinler ile aynıdır.

Ülkemizde ilkokul öğretmenlerinin yaklaşık %90’ı en az bir doz Biontech aşısı olmuşlardır. Bu aşı, tek dozda dahi, enfeksiyondan yaklaşık %70 oranında koruma sağlamaktadır. Öğretmenlerimiz, güvenli bir şekilde ve gönül rahatlığı ile özlemle bekledikleri öğrencilerine kavuşabilirler.

Açılan okullarda uygulanması gereken önlemler:

COVID-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeylerden bulaşması salgının yayılmasında etkili değildir. Çocukların ve öğretmenlerin ellerini su ve sabunla yıkaması, okulun normal şekilde rutin temizliğinin yapılması bulaşmayı önlemek için yeterlidir.

Tüm yetişkinlerin bina içinde sürekli olarak maske takması, kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılması en önemli önlemlerdir.

Sınıflar, öğretmenler odası ve idari odalar düzenli olarak havalandırılmalıdır. Derslerde 20 dakikada bir 2-3 dakika, teneffüste ise sürekli olarak pencere ve kapıların açılması ile havalandırma sağlanmalıdır. Pencereleri açılmayan sınıflar kesinlikle derslik olarak kullanılmamalıdır.

Yemekler açık havada veya hava uygun değilse içeride oturarak sessiz ve 1.5m mesafe korunarak yenilmelidir.

Temaslı ya da hastalık belirtisi olan çocuk, öğretmen ve idareciler kesinlikle okula gelmemelidir. Bu nedenle okul girişinde HES kodu takibi yapılması çok önemlidir. Okullar sadece çocukların değil, anne babalarının da HES kodunu takip etmelidir.

Çocuklar toplumda vaka görülme sıklığına göre bina içinde maske takmalıdır. Vaka sayıları azaldığında okul öncesi dönemden başlayarak çocuklarda maske uygulaması sonlandırılmalıdır.

Sınıfların birbirine karışmaması sağlanmalı ve sınıf mevcutları okul öncesi dönem, ilkokullar ve ortaokullarda 25’in, liselerde ise 20’nin altında tutulmalıdır.

Öğretmen aşılamaları tamamlandığında ve vaka sayıları düştüğünde sınıf mevcutlarındaki sınırlama kaldırılabilir ya da gevşetilebilir.

Bu önlemlerde aksaklık olmaması için okullar Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonuyla düzenli olarak denetlenmelidir.

Çocuklarımıza bedenen ve ruhen sağlıklı bir gelecek borcumuz var. Pandemi kontrolü için çocuklardan daha fazla fedakârlık istenmemeli, eğitim hakları daha fazla ellerinden alınmamalı ve sağlıklarına daha fazla zarar verilmemelidir. TTB olarak çocuklarımızın ve ailelerin yanındayız. Çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı için, daha önce sunduğumuz[1] kriterlere uyarak karar alınmasını, toplumun en savunmasız ve korumasız grubu olan çocukların haklarının ihlalinin artık sonlandırılmasını ve okulların ivedilikle açılmasını talep ediyoruz.

Yerleşim birimlerinde vaka sayısına bağlı olarak okulların açılması için kriterler:

* Burada belirtilen tüm maske uygulamaları okul binası içinde geçerlidir. 12 yaş altı çocukların okul bahçesinde oynarken maske takmasına ve mesafe tutmasına gerek yoktur. 12 yaş üzerindeki gençler açık havada aralarındaki mesafeyi koruyamayacakları durumlarda maske takmalıdır.

** Okul öncesi kurumlar ve ilkokulların açık tutulması veya kapatılması kararı yerleşim birimindeki vaka sayısından bağımsız olarak ele alınmalıdır. İl veya ilçedeki tüm sektörler kapandığı halde vaka sayıları hala kontrol alınamıyorsa ve hastaneler ve yoğun bakımların kapasitesinin aşılmasından endişe ediliyorsa, ancak o zaman okul öncesi kurumlar ve ilkokulların kısa süre ile kapalı tutulması gündeme gelebilir. Okullar bir ilde EN SON kapanan, diğer sektörlerden ÖNCE, İLK açılan kurumlar olmalıdırlar.

** Öğrencilerin ve aşılanmamış öğretmenler hızlı test ile haftalık tarandığında ve sınıf mevcudu 15’in altında olacak şekilde seyreltildiğinde açık tutulabilir.