Hazırlıkları tamamlanan Sason Devlet Hastanesi hizmet için gün sayıyor

Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, sağlıkta güven, hizmette konfor ilkesi çerçevesinde yapılan Sason Devlet Hastanesinin tamamlandığını bildirdi.

Hastanenin 50 yatak kapasiteli olduğunu aktaran Pamukçu, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemiz 16 poliklinik odasından oluşmaktadır. Yeni hizmet binamızda 1 acil polikliniği, 14 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 Acil Müdahale Odası, 1 kontaminasyon odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım servisi, 2 diş ünitesi, 3 doğumhane, 4 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı diyaliz birimi, 2 yanık odası, 2 palyatif bakım odası, 1 adet işitme tarama kabinli oda, 1 sterilizasyon birimi, 1 atık ayrıştırma birimi ve yeterli kapasitede laboratuvar ve röntgen üniteleri ve 12 araçlı kapalı otopark alanı bulunmaktadır."

İlçe hastanesinde öncelikle acil muayene, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum, genel cerrahi, anestezi, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde hizmet verileceğini ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti: