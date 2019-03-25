HbA1c ne olmalı? Kongrede hekimlerin oylarıyla belirlendi! Sürpriz sonuçlar ortaya çıktı!

MEDİMAGAZİN-Endokrin Derneğinin ABD’de yaptığı kongre devam ediyor. New Orleans’ta yapılan ENDO 2019'da, hekimler iki dernek tarafından kılavuzlara eklenen HbA1c değerini oyladı.

HbA1c değerinin tedavideki hedef değeri tartışma konusu. Amerikan Hekimler Koleji (ACP) tip 2 diabet tedavisinde HbA1c hedefini Yüzde 7 ile yüzde 8 arasında olması gerektiğini belirtiyor.

Amerikan Diabet Derneği (ADA) ise bu değerin yüzde 7’in altında olması gerektiğini belirtiyor.

Kongreye katılan delegeler ACP ve ADA’nın kılavuzlarındaki HbA1c değerini oyladılar. Oylama sonucunda ADA’yı yüzde 82 kişi desteklerken ACP Kılavuzunu yüzde 18 kişi destekledi.

Ancak ADA ve ACP temsilcilerinin tartışmaları sonucunda tekrar bir oylama daha yapıldı. Sonuçlar şaşırtıcıydı!

ACP’nin temel savı, sıkı HbA1c hedefinin ve bunu elde etmeye yönelik yoğun tedavinin anlamlı bir fayda sağlamayacağı yönünde idi. Buna kanıt olarak UKPDS, ADVANCE, ACCORD ve VADT çalışmalarını gösterdiler. Büyük klinik çalışmalarda 5-10 yıl boyunca HbA1c <% 7'nin hedeflenmesinin klinik mikrovasküler veya makrovasküler sonuçları azaltmadığını belirttiler.

Öte yandan daha düşük HbA1c hedefinin daha yüksek dozda ilaç, daha fazla hipoglisemi riski, daha fazla izlem ve bakım yükü ve daha fazla maliyet demek olduğunu öne sürdüler.

“Klinisyenler, tedavinin yararları ve zararları, hastanın tercihleri, hastanın genel sağlık ve yaşam beklentisi, tedavi yükü ve bakım maliyetleri parametrelerini göz önünde bulundurarak glisemik kontrol hedeflerini kişiselleştirmelidir." Dediler.

ADA ise temel olarak, <%7 olan HbA1c hedefinin aslında %7-8'e ulaşmak için bir taktik olduğunu belirtti ve hedefi direkt %7-8'e olarak belirtince HbA1c’nin her hastada %7,9'a kadar tırmanmasından kaygı duyduklarını bildirdi. Her iki grup da tedavinin kişiselleştirilmesinin anahtar yaklaşım olduğu konusunda mutabık kaldı.

Ama bu tartışma sonunda izleyicilerin tartışmanın başındaki fikirleri ACP lehine değişmişti ve oylama sonuçları gerçekten sürpriz oldu. ACP kılavuzunu destekleyenler yüzde 18’den 42’ye yükselirken, ADA’yı destekleyenler yüzde 82’den 58’e düştü.