'Hedefimiz, sağlıklı bir toplum için Türkiye’nin ortalama kilosunu azaltmak'

Dünya Obezite Federasyonu tarafından, 2020 yılından bu yana tüm dünyada daha güçlü bir ses oluşturmak adına 4 Mart, “Dünya Obezite Günü” olarak anılıyor ve hastalığın nedenleri, korunma yöntemleri, tanı ve tedavisi için, obezite ile mücadeleye ulusal çapta, bütünsel bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Dünyanın en büyük vakfı olan Novo Nordisk Vakfı tarafından yönetilen ve yaklaşık 100 yıllık tecrübesiyle obezitedeki hızlı ilerleyişi yavaşlatmayı hedefleyen Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Burak Cem de dünya obezite günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünya genelinde 650 milyon, ülkemizde ise 20 milyon insanın bu hastalıkla mücadele ettiğine dikkat çekti. Dr. Burak Cem, “Obezite oranları yetişkinlerde, çocuk ve ergenlerde gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Obezite ile etkin mücadele edilmezse, 2030 yılında tüm dünyada %60 artışla 250 milyon çocuk obeziteli olacak. 2030’a gelindiğinde, dünya nüfusunun %11’i obeziteli olacak. Novo Nordisk’in global hedefi, bunu %1 azaltmak” dedi.

Dr. Burak Cem, “Obezite kozmetik bir problem değil, konumuz sağlık. Ve sorun, sandığımızdan çok daha büyük” diyerek herkesi obezite hastalığı ile mücadeleye davet etti.

Obezite geleceğin en büyük sağlık sorunu

Novo Nordisk’in global misyonunun, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından olan diyabet ve obeziteyle mücadele olduğunu vurgulayan Burak Cem, şunları söyledi:

“Obezite; bugünün değil, beraberinde getirdiği 200’den fazla hastalıkla birlikte günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri. Dünya Obezite Federasyonu verilerine göre, obezite ile ilişkili hastalıklar her yıl 4.7 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Bu rakam, günde 13.000 kişi demek. Ve ne yazık ki bunun yarısı 70 yaşının altındaki insanlardan oluşuyor. Obezite ve ilişkili hastalıkların maliyeti ise, 2025’e gelindiğinde dünyada 1 trilyon usd olacak. 2019’da obezitenin getirdiği yükün yılda 990 milyar dolar olduğu hesaplanmıştır. Bu rakam, tüm sağlık harcamalarının %13’ünü oluşturuyor. Obeziteyle mücadelede herkesin bir rolü olduğunu biliyor ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, obezitede değişime her alanda öncülük ediyoruz. Obeziteyi önlemek için attığımız adımları, aynı kararlılıkta ve iş birliği içerisinde olduğumuz paydaşlarımızla daha güçlü bir şekilde atmaya devam edeceğiz.”

Obezitede sorun sandığımızdan çok daha büyük

Novo Nordisk Türkiye Obezite İş Ünitesi Kıdemli Direktörü Dr. Rabia Demet Özcan, obezitede değişime her açıdan öncülük etme vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Obezite sandığımızdan çok daha büyük bir sağlık sorunu. Hekim kontrolünde, diyetisyen ve psikolog eşliğinde çok yönlü tedavi gerektirir. Novo Nordisk olarak biz de bu sürece farkındalık projelerimiz ve bilimsel amaçlı çalışmalarımızla önemli bir destek sağlıyoruz. Paydaşlarımızla iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz projelerle; obezitenin nedenlerini ortaya koymaya, çözüm yollarını bulmaya ve obezitenin hızlı artışının önüne geçmeye çalışıyoruz. Obezite alanında yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri yaratıyoruz. Terapötik alanımızdaki kronik hastalıklarla kökten mücadele etme odağımızla iyileştirici tedavilerin ötesinde, önleyici projeler de geliştiriyoruz.

Dr. Rabia Demet Özcan

‘Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği sahipliğinde, Novo Nordisk’in koşulsuz desteği ile hazırlanan Sertifikalı Obezite Danışman Eczacısı Online Eğitim Platformu “PharmObesity”, obezite tedavisinde eczacıların danışman rolüne destek olacak eğitim ve içeriklerden oluşuyor. Eczacıların obezite hastalığı ve tedavi hakkında bilgi düzeylerinin gelişmesini sağlayarak obeziteli bireyler için doğru bilgi kaynağı olmalarına destek olacak platformda sertifikalı eğitim modülleri, uzman videoları, obezite hakkında öneri ve ipuçları yer alıyor.”

Klinik çalışmalarımızın önemli bölümü obezite odaklı

Novo Nordisk Türkiye Klinik, Medikal, Ruhsat ve Kalite Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır ise Novo Nordisk’in Ar-Ge çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Hayat kurtaran ve bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan molekül insülinin mirası üzerine kurulmuş bir şirket olarak, giderek artan ve artık toplumumuzu büyük ölçüde tehdit eden obeziteyle de kararlılıkla mücadele ediyoruz. Yürüttüğümüz klinik çalışmalarımızın büyük çoğunluğu obeziteyi tedavi etmeye yönelik. Novo Nordisk olarak, her yıl iki yeni molekül geliştirebilecek kapasitemizle, portfolyo bakımından da çok güçlü ilaç şirketlerinden birisiyiz. Halihazırda faz 1-4 arasında 17 molekülümüz var. Bu portfolyonun büyük bir bölümü ise obezite tedavisine odaklı. Hedefimiz her geçen yıl daha fazla sayıda insanın hayatına dokunarak iyileştirebilmek.”