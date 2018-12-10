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Hekim cinayetinde savcılıktan açıklama: 'Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan tutuklama'
Elazığ'da bıçaklanarak öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan tutuklandığını bildirdi
Hekim cinayetinde savcılıktan açıklama: 'Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan tutuklama'
10 Aralık 2018 - İHA
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Olay, önceki akşam Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak’ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi. 

İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi F.Ş.A. (23),sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’i evine çağırdı.

Genel Cerrahi doçenti, tıp öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 

İHA'nın haberine göre, evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili tıp öğrencisi FŞA. ve sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK: TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "08.12.2018 Cumartesi günü akşam 18:00 sularında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor M.G., Sarahatun Evde Sağlık Hizmetleri biriminde pratisyen hekim olarak görev yapan Ç.G.B. ile bir konuyu görüşmek için Ç.G.B.'nin Elazığ Merkez Nailbey mahallesinde bulunan evine gittiği, meydana gelen tartışma neticesinde evde bulunan Ç.G.B.'nin erkek arkadaşı olan (Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi) F.Ş.A. tarafından birden çok bıçak darbesi ile yaralanmış ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran ifadeler: 'Defalarca bıçakladım' 

Olayla ilgili ivedi olarak soruşturmaya başlanmış ve soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Ç.G.B. ile F.Ş.A. gözaltına alınmış, Emniyet Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip her iki şüpheli de ''Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçlamasıyla Elazığ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, burada yapılan sorgularının ardından tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir"denildi.

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