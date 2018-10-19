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Hekim hemşire arasında mesai saati tartışması: 'Seni istediğim saate kadar burada tutarım'
Çanakkale’de geçtiğimiz cuma günü Sevim Bayar Sağlık Hizmet Binası’nda yaşanan doktor-hemşire olayının nedeni ortaya çıktı. Doktorun, hemşireyi mesai saatleri konusunda yaşadıkları tartışma nedeniyle darp ettiği öğrenildi
Hekim hemşire arasında mesai saati tartışması: 'Seni istediğim saate kadar burada tutarım'
19 Ekim 2018 - Sözcü
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Geçtiğimiz cuma günü Çanakkale'deki Sevim Bayar Sağlık Hizmet Binası'nda yaşanan olayda, doktor E.N.O. hemşire E.S.Y.'yi darp etmişti. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, olayın mesai saatleri konusunda çıktığı öğrenildi.

“MESAİ SAATLERİ TARTIŞMASI”

Sözcü gazetesinde yer alan Mehmet Andaç'ın haberine göre, olay saat 16:45 sularında yaşandı. Sağlık merkezi müdahale binasında çalışmakta olan hemşire E.S.Y.'ye bir hasta gelerek mesai saatlerini sordu. Hemşire E.S.Y., mesainin 17:30'da bittiği cevabını verdi. Konuşmayı duyan doktor E.N.O., müdahale odasına gelerek hemşireye mesainin 17:30'da değil, 17:00'de bittiğini söylemesini istedi. Doktor, E.N.O., hemşireye istediği saatte kendisini burada tutabileceğini, bir hastaya serum takarak saat 20:00'ye kadar çalıştırabileceğini söyleyerek karşısında oturan hemşire E.S.Y.'nin bacağına vurdu. Hızını alamayan doktor iddiaya göre, ayağa kalkan hemşireye bir de tokat attı. Hemşirenin polis çağıracağını öğrenen doktor sağlık merkezinden ayrıldı.

“İFADELER ALINDI”

Olay sonrası darp raporu alan hemşire E.S.Y. doktordan şikâyetçi oldu. Konu ile ilgili polis ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı müdahale odasında her hangi bir güvenlik kamerası bulunmazken soruşturmanın seyrini şahitlerinin belirleyeceği tahmin ediliyor. Sağlık Müdürlüğü, tarafların dün ifadeleri aldı. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Sen Çanakkale Şubesi Başkanı Suat Özen, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Üzülerek belirtmek isteriz bir Sağlık çalışanı hemşire arkadaşımız bir Aile Hekimi tarafından şiddete uğrayıp darp edilmiştir. Sağlık çalışanları en çok hasta yakını ve hasta tarafından şiddete maruz kalırken, bir sağlık çalışanına sağlık çalışanı demekten imtina ettiğimiz bir kişi tarafından şiddet uygulanması bizi derinden üzmüştür. İlimiz 100'üncü Yıl Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hekimin hemşire kardeşimize şiddet uygulaması kabul edilebilir bir durum değildir”

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet hekim hemsire

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