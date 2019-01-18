Hekime hakaret ve tehdide emsal karar: 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisinde pratisyen doktor olarak görev yapan I.I'ya hakaret ettiği ileri sürülen hasta yakını T.A. hakkında dava açıldı.
Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında T.A, "hakaret" suçundan 11 ay 20 gün, "tehdit" suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, daha önce mahkumiyeti bulunduğu için sanığın cezasını ertelemeyerek infazına karar verdi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA