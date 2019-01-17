SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hekimi görev başında darbeden kişi cezaevine gönderildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Hekimi görev başında darbeden kişi cezaevine gönderildi
17 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Nalan Uygun'u darbettiği öne sürülen Mustafa F,  İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa F, "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Olay

Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne gelen ve babasını muayene ettirmek isteyen Mustafa F, iddiaya göre, randevu ve sıra numarası almadan başka bir hastanın muayenesi sırasında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nalan Uygur'un odasına girmiş, kendisine dışarı çıkıp sıra numarası alması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını dün darbetmişti.

Hastanede müşahede altına alınan doktorun çekilen tomografisinde darp sonucu beyin travması yaşadığı belirtilmişti.

Mustafa F, hastane polisince gözaltına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet turgutlu devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
33
1) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
17.01.2019 17:28:44
Tutuklanma sebebi yine hekime saldırması değil, daha önce zaten tutuklanmaya karar verilmesiymiş. Yazıklar olsun başka bir şey demiyorum. Ama herkesin bir sabrı var, en sonunda işler tersine dönüp hekimler birilerini yaralamaya başlayacak. Herkesin bir nefsi var ve bunu korumaya da hakkı var. O günleri görmeden anlaşılıyor ki kimsenin umurunda olmayacağız.
People
33
2) dr (dr)
17.01.2019 17:23:36
Adamın zaten kesinleşmiş hapis cezası varmış, pimi çekilmiş serseri mayın gibi dolaşıyor, artık hangimize denk gelirse... Kapılar kilitlenmeli...
People
27
3) A (İ)
17.01.2019 17:20:02
Yazıklar olsun böyle hukuk sistemine. Böyle bir riyakar , ikiyüzlü alçak sistem alem görmemiştir sanırım. Olay medyaya düşerse darb eden hapse; olay medyaya düşmez ise bıçaklayan bile serbest. Midem bulanıyor artık. Poliklinikte sıfır güvenlik ile çalışıyoruz; milletten tırsar olduk be.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
aile hekimliği Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu British Columbia Üniversitesi kök hücre vasküler organoitlersağlıkta şiddet Turgutlu Devlet HastanesiSağlık Bakanlığ 112 acil Merkezi Hekim Randevu SistemiVeteriner Fakültesi kangal köpek Dünya Sağlık Örgütüsağlıkta şiddet Manisa Tabip Odası Turgutlu Devlet Hastanesi Türkiye Organ Nakli Vakfı Sağlık Bilimleri Üniversitesisağlıkta şiddet Manisa İl Sağlık Nalan Uygungrip aşısı Esin Şenolgıda takviyesi keratin sporcu tıp hukuku malpraktis doktor savunma Ayşe Acar Yücel Ayşegül Hanyaloğlu kanser teşhisi kızılötesi Nevzat Gençer Cengiz Beşikci Hamza Feza Carlak iTürk Toraks Derneği Pelin Duru Çetinkayakarne Namık kemal Üniversitesi Ruh sağlığı ve hastalıkları112 Acil Tercan Devlet Hastanesiebe Trabzon sağlık çalışanıAdana Şehir Hastanesi HIMSSegzersiz sinaptik ileti hafizaHarvard Üniversitesi Walter Willet
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.