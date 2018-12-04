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Hekimin literatür araştırmaları hastasını kurtardı: 'Pıhtı eritme'yöntemi
Konya'nın Akşehir ilçesinde geçirdiği kalp krizi üzerine kaldırıldığı hastanede, kalp kapakçığında pıhtı toplanması tespit edilen 72 yaşındaki İsmet Uğur'u, kardiyoloji uzmanı doktor Çetin Duman'ın mesleğine ilişkin araştırmalardaki hassasiyeti kurtardı
Hekimin literatür araştırmaları hastasını kurtardı: 'Pıhtı eritme'yöntemi
04 Aralık 2018 - AA
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Önceden geçirdiği operasyonla değiştirilen mitral kalp kapakçığında pıhtı toplanması sonucu kalp krizi geçiren Uğur, yakınları tarafından Akşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burada, ilk tetkikleri hastanenin kardiyoloji uzmanı Dr. Çetin Duman tarafından yapılan Uğur'un teknik ekipman yetersizliği nedeniyle acilen Konya'da sevk edilmesine karar verildi.

Duman, durumu ağır olan hastaya daha önce literatür araştırmalarında rastladığı "pıhtı eritme" yöntemini sevk öncesi uygulamaya karar verdi.

Hastanedeki diğer doktorların, "yaşaması zor" gözüyle baktığı Uğur, bu yöntem sayesinde hayata tutundu.

İlk müdahalesi yapılan hasta, sevk edildiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 

"Sevk edilmesinde ciddi yaşamsal risk bulunuyordu"

Akşehir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp kapakçığı değiştirilen hastalarda kanı sulandırıcı ilaç kullanımına rağmen zamanla pıhtı oluşabildiğini söyledi.

Bu pıhtının kapakçığın çalışmasını engellediğini belirten Duman, "Bu durumda yaygın olarak uygulanan tedavi yöntemi, ameliyatla pıhtıya müdahale edilmesidir ancak hastanemize acil olarak getirilen İsmet Uğur için bu ihtimal zayıf kalmıştı. Hastanemizde kardiyoloji ameliyatları yapılmadığı ve direkt Konya'ya sevk edilmesinde ciddi yaşamsal risk bulunduğu için hastaya pıhtı eritme tedavisi uyguladık." diye konuştu. 

"Derin şok tablosundaydı"

Duman, yakından takip ettiği tıp literatüründe yer alan bir tedavi yöntemini uygulayarak hastaya acil müdahalede bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastamız hastaneye genel durum bozukluğu ve nefes darlığıyla getirildi. Tansiyonu 50-30, nabzı dakikada 55'ti. Hasta derin şok tablosundaydı. Sol kapakta pıhtıya bağlı hareketlerde ileri derece azalma tespit ettik. Yapılan çalışmalarda, kalp damar cerrahisi ünitesi olmayan merkezlerde pıhtı eritici tedavinin etkili ve güvenli olduğu gösterildiğinden, hemen pıhtı eritici tedaviye başladık. Durumunu stabil hale getirdikten sonra da Konya'ya sevk ettik. Bu tedavinin başarılı olması, sol kapakta pıhtılaşmaya bağlı şok tablosundaki hastaların tedavisine ışık tutması yönünden önem taşıyor."

Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem de hastanenin acil sevisine gelen hastanın, uzman doktor Duman'ın titiz tedavi süreci sonucu sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Erdem, uygulanan yöntemin dünyada nadir yapılan müdahalelerden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalarda, dünya literatüründe bu şekilde tedaviyle şifa bulan hasta sayısının 21, hastamızın tablosunda gelen hasta sayısının ise sadece 4 ya da 5 olduğunu gördük. Doktorumuza, dünyada sadece birkaç tanesi başarılı olmuş bu tedaviyi uyguladığı için çok teşekkür ediyoruz."

Yerinde ve acil müdahaleyle hayata yeniden tutunan İsmet Uğur ise sağlığına kavuştuğunu, kontrollerinin devam ettiğini dile getirerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma ve hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum." dedi.
 

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aksehir devlet hastanesi dr cetin duman

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