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Hekimin yıllarca beraber çalıştığı hemşireye ameliyathanede vedası: 'Büyük üzüntü yaşadım'
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu Opr. Dr. Ahmet Er, beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi tarafından organları bağışlanan ve yıllarca beraber çalıştığı hemşiresi İlknur Kocadağ'a vedasını ameliyathanede yaptı.
Hekimin yıllarca beraber çalıştığı hemşireye ameliyathanede vedası: 'Büyük üzüntü yaşadım'

(ARŞİV)

18 Aralık 2018 - AA
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Hastanenin ameliyathane bölümünde 20 yıldır çalışan bir çocuk annesi Kocadağ, geçirdiği beyin kanaması sonrası görev yaptığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde geçen hafta yaşamını yitirdi. İlknur hemşirenin vefat haberine en çok üzülenlerden biri de geçmişte aynı bölümde çalıştıkları, ameliyathane binasında her gün karşılaştıkları genel cerrah Opr. Dr. Ahmet Er oldu.

Kocadağ'ın organlarının bağışlanmasına karar verilmesi üzerine aynı zamanda hastanenin organ nakil sorumlusu olan Er, en zor görevlerinden birini yaptı. İlknur Kocadağ'ın karaciğer, akciğer ve böbrekleri ile kornealarının alındığı yaklaşık 10 saat süren ameliyatta yer alan Er, hemşiresine de yıllarca yan yana görev yaptığı ameliyathanede veda etti. 

"Gözlerim doldu ancak bunu etrafıma hissettirmedim"

Opr. Dr. Ahmet Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıllık cerrahlık hayatı boyunca duygusal olarak en zor ameliyata girdiğini söyledi. 
İlknur hemşirenin yoğun bakımdaki tedavi süreci boyunca iyileşmesi için dua ettiklerini anlatan Er, "Çok çalışkan ve hanımefendi bir insandı. Ölümüne çok üzüldüm. Beraber çalıştığımız bir hemşire olduğu için büyük üzüntü yaşadım." dedi. 
Ameliyathaneye girinceye kadar Kocadağ'ın beyin ölümünün gerçekleştiğine inanmak istemediğini anlatan Er, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 12 yıldır organ nakil biriminde görev yapıyorum, çok sayıda operasyona katıldım ama bu meslek hayatımdaki en duygusal ve üzücü nakil oldu. Gözlerim doldu ancak bunu etrafıma hissettirmedim. Hemşireme ameliyathanede veda ettikten hemen sonra 70 yaşındaki erkek hastaya Kocadağ'ın böbreğini naklettim. İlknur hemşire için hastanede düzenlenen törene nakil ameliyatında olduğum için katılamadım. Ben o dakikalarda ameliyathanede onun organını yaşatmak için mücadele verip, tören düzenliyordum. Ekibimle beraber güzel ve mutlu bir törende, hemşiremizin böbreklerinin başka bir bedende can olmasını sağladık."

Kocadağ'ın böbreğinin nakledilen hastaya kısa sürede uyum sağladığını vurgulayan Er, yasal sorumluluk gereği hastaya kimden böbrek nakledildiğini açıklayamadığını sadece muayene sırasında hastaya böbreğine iyi bakması gerektiğini üzerine basarak anlattığını söyledi.

 "Bir sağlık çalışanı olarak hastalara hayat verdi"

Genel cerrahi servisinde başhemşire olarak görev yapan Fazilet Adıgüzel de Kocadağ ile yıllarca görev yaptıklarını, ölümünün kendisini çok üzdüğünü söyledi.

İlknur hemşirenin çalışkanlığıyla genç meslektaşlarına örnek olduğunu belirten Adıgüzel, "Ailesinin organlarını bağışlama kararı almasının ardından mutlu olduk, bir sağlık çalışanı olarak hastalara hayat verdi. Biz de onu örnek alıyoruz. Hepimiz organlarımızı bağışlama kararı aldık, ailelerimize söyledik. Önümüzdeki günlerde başvurumuzu yapacağız." ifadelerini kullandı.

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