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Hekimler adaleti artık sosyal medyada arıyor!
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanına saldıran şüpheli serbest bırakılmasının ardından hekimler adaleti sosyal medyada arıyor. Twitter'da olaya neden olan şüpheli hakkında açılan #ferayyelmentutuklansın etiketi Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.
Hekimler adaleti artık sosyal medyada arıyor!
23 Şubat 2022 14:35 - MEDİMAGAZİN
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Dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar ilacını yazmak için rapor istediği hastasının saldırısına uğradı.

Saldırının ardından sosyal medya platformunda açılan #drebruerginyalnızdegil etiketi aracılığıyla 50 bine yakın tweet atıldı. 

Hekim sendikaları, tabip odaları ve hekimler sosyal medya hesaplarından saldırıya tepki gösterdi. 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanına korkunç saldırı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından  "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." sözleriyle sağlıkta şiddete yönelik yeni bir yasal düzenlemenin yolda olduğunun mesajını verdi.

Ankara'da hastasının saldırısına uğrayan nöroloji uzmanı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı, ölüyordum

Olayın ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında #ferayyelmentutuklansın etiketi açıldı. Türkiye gündeminde 1'inci sıraya yerleşen etiket aracılığıyla binlerce tweet atıldı. Bugüne kadar serbest bırakılan onlarca şüpheli sosyal medya aracılığıyla yeniden tutuklandı. Bu nedenle de meslektaşları saldırıya uğrayan hekimler artık adaleti sosyal medyadan arıyor.

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Sosyal medyaya yansımayan olaylarda, olaya sebep olan saldırganlar genellikle serbest bırakılıyor.  Hekimler de artık bu gibi saldırı olaylarında Twitter üzerinden Adalet Bakanlığı'na seslerini duyurarak saldırganların tutuklanmasını sağlamaya çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:

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People
17
1) DR CAN (UZMAN)
23.02.2022 16:12:37
hekimler artık örgütlenmesi başka sendikalardan medet ummamalı..
hep birlikte güçlüyüz...
People
16
2) ali (sağlık çalışanı)
23.02.2022 16:00:39
hiç şüpheniz olmasın sosyal medyaya yansıdı diye hakim veya savcı biraz misafir eder artık, ben kolluk kuvvetlerine acıyorum boşuna yakalayıp sözde adaletin önüne yük taşıyorlar
People
39
3) Sertaç Kuneralp (Hekim)
23.02.2022 15:22:21
Hekimlere saldıran kişiler halka teşhir edilmeli, Hekime muayeneye gelirse hekimler onu önceden bilmeli, tanımalı. Hatta 6 ay, 1 yıl sağlık hizmeti alması engellenmeli.
Meclis'te oybirliğiyle kabul edilen Hekim maaş zammı yürürlüğe girmeli.
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