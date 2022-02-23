Hekimler adaleti artık sosyal medyada arıyor!

Dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar ilacını yazmak için rapor istediği hastasının saldırısına uğradı.

Saldırının ardından sosyal medya platformunda açılan #drebruerginyalnızdegil etiketi aracılığıyla 50 bine yakın tweet atıldı.

Hekim sendikaları, tabip odaları ve hekimler sosyal medya hesaplarından saldırıya tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." sözleriyle sağlıkta şiddete yönelik yeni bir yasal düzenlemenin yolda olduğunun mesajını verdi.

Olayın ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında #ferayyelmentutuklansın etiketi açıldı. Türkiye gündeminde 1'inci sıraya yerleşen etiket aracılığıyla binlerce tweet atıldı. Bugüne kadar serbest bırakılan onlarca şüpheli sosyal medya aracılığıyla yeniden tutuklandı. Bu nedenle de meslektaşları saldırıya uğrayan hekimler artık adaleti sosyal medyadan arıyor.

Sosyal medyaya yansımayan olaylarda, olaya sebep olan saldırganlar genellikle serbest bırakılıyor. Hekimler de artık bu gibi saldırı olaylarında Twitter üzerinden Adalet Bakanlığı'na seslerini duyurarak saldırganların tutuklanmasını sağlamaya çalışıyor.