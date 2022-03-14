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Hekimler Ankara'da 'Doktoru yaşat ki insan yaşasın' diyerek bir araya geldi
Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan yaklaşık 200 sağlıkçı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastane önünde bir araya geldi.
Hekimler Ankara'da 'Doktoru yaşat ki insan yaşasın' diyerek bir araya geldi
14 Mart 2022 18:15 - DHA
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Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan yaklaşık 200 sağlıkçı, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastane önünde bir araya geldi. 'Doktoru yaşat ki insan yaşasın, insanı yaşat ki devlet yaşasın' yazılı pankart açan grup, koronavirüs döneminde hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Grup adına konuşan doktor Tuğçe Saltoğlu, "Bunca emek, çaba, uykusuz geceler, ağır stres ve iş yükü altında ezilen, toplumun yüz akları olan hekimler günlük siyasi söylemlerin mevzusu yapılamaz ve bu kıymetli meslek itibarsızlaştırılamaz. Tüm bu olumsuz söylem ve eyleme rağmen bizler cesaretle ve azimle işimizin başındayız. Biz işimizi severek yapıyoruz ve bundan sonra da severek yapmak istiyoruz, özlük haklarımızın ivedilikle düzeltilmesini talep ediyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

ankara sehir hastanesi hekim 14 mart tip bayrami

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