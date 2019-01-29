Hekimler arası futbol turnuvası başladı: 'Tema mesleki dayanışma'

TEMAMIZ ‘MESLEKİ DAYANIŞMA’

Adana Tabip Odası tarafından geleneksel hale getirilen, hayat kurtaran hekimlerin yeşil sahada hünerlerini gösterdiği futbol turnuvasının bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacağını söyleyen Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mürşit Enis Akyüz, “Şirin Halı Saha’da oynanan A ve B olmak üzere iki grupta 8 hastane takımının yer aldığı turnuvamız sonucunda Adana Tabip Odası 10. şampiyonu belirlenecek. Bu yıl turnuvamızı "mesleki dayanışma" teması üzerine kurduk. Şiddetin normal hâline geldiği, mesleki değerlerin yok edildiği, sağlık sisteminin hekimleri birbirine ve hastaları hekimlere karşı kışkırttığı bu ortamda, mesleği insan kurtarmak olan hekimler aracılığıyla sporun kardeşliğini ön plana çıkarmak istedik. Bütün takımlara başarılar diliyoruz.” dedi.

ÖDÜLLER 14 MART TIP BAYRAMI HAFTASINDA VERİLECEK

Üroloji Spor ve Batıkent Spor Futbol Takımı arasında oynanan karşılaşma ile başlayan Adana Tabip Odası Geleneksel 10. Futbol Turnuvasında A Grubunda: Üroloji Spor, Batıkent Spor, CSI-Adana Spor, Seyhan Tıp Spor. B Grubunda: Başkent Spor, Güney Spor, Family Spor ile Acıbadem Spor yer alıyor.

Dereceye giren takımlara 14 Mart Tıp Bayramı Haftasında ödülleri verilecek.