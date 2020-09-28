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Hekimler, bilgi güncellemelerini Türkiye Klinikleri tv üzerinden yapmaya devam ediyor
D vitamini eksikliği ve güncel tedavi algoritması tv’de ele alınacak. Prof. Dr. Kerim Güler’in sunduğu program, 28 Eylül pazartesi 12.15’te Türkiye Klinikleri Tv’de yayınlanacak…
Hekimler, bilgi güncellemelerini Türkiye Klinikleri tv üzerinden yapmaya devam ediyor
28 Eylül 2020 08:41 - MEDİMAGAZİN
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Prof. Dr. Kerim Güler, D vitamini eksikliği ve güncel tedavi algoritmasını tüm yönleriyle canlı yayında ekrana getiriyor.  

28 Eylül pazartesi 12.15’te canlı yayınlanacak program deva.turkiyeklinikleri.tv’de de tüm sağlık profesyonellerinin karşısında olacak. 

Programda merak ettiklerinizi uzmanlarına sorabilir,  interaktif olarak programa katılabilirsiniz.
Türkiye Klinikleri TV kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılabilen sadece sağlık meslek mensuplarının izleyebildiği kapalı sistemde yayın yapan bir TV kanalıdır. 


 

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