Hekimler birleşti; 'sağlıkta yapay zekayı' yazdı

MEDİMAGAZİN - İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Can ÖZLÜ ile yapay zeka alanında çalışan Nilüfer Köylüoğlu, Mehmet Ali Gedik, Hilmi Sefa Yangal ve Aysun Özlü, 'Sağlıkta Yapay Zeka ve Uygulamaları' kitabında sağlığın yapay zekasını kalem aldı. Yapay zekanın sağlık alanındaki gelişmelerini, karar destek sistemlerini, büyük veriyi ve gelecek perspektifini güncel bilgilerle harmanlayan Özlü ve ekibi güncel akademik gelişmeleri de derleyerek okuyucuya sundu.

Dr Öğretim Üyesi Can Özlü, kitabı oluşturmalarındaki hedefi ise şöyle açıkladı:

“Hekimlerimizin inovatif ve kreatif yönlerini daha da ortaya çıkaran bir ekosistemde farklı disiplinlerden gelen uzmanlar ile multidisipliner çalışma kültürünü ve AR-GE bilincini toplumumuza kazandırarak en kısa sürede prototipler, ürünler çıkartmak ve bunların akademik çıktıları ile ülkemiz sağlık ekosistemini daha da ileri yükseltmek amacıyla www.tabipim.org platformumuzuda dijital altyapı ile yazar olan hekimleri bir araya getirdik.

Sağlık yapay zekası alanındaki gelişmeleri ilerletmek adına yaptığımız bu çalışmada, sağlık alanında uzman ve deneyim sahibi hekim yazar arkadaşlarımız sağlık alanındaki sorunların yapay zeka temelli çözümlerini yazıyorlar.”

Yapay zeka günümüzde tıp alanında nasıl kullanılıyor?

Yapay zekanın, sağlık hizmetlerinde büyük adımlar attığını, yenilikleri etkileğini ve endüstrinin hemen hemen her alanında verimliliği artırdığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Can Özlü, “Yapay zeka, özünde sağlık hizmetlerini daha verimli hale getiriyor ve görevleri maliyet ve zamanın bir kısmı için otomatikleştirerek yaşam sağlayıcıları ve hastaları iyileştiriyor.” dedi.

Klinik Karar Destek Sistemleri Nelerdir?

Karar Destek Sistemleri (KDS) hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Özlü, KDS’nin karar vermeyi kolaylaştırarak daha doğru ve daha etkili karar vermek için tasarlanan; değişik uygulama ve modelleri içeren sistemler olduğunu belirtti. Özlü, “KDS; karar aşamasında kullanılacak verilerin analiz edilmesini, karşılaştırılmasını ve birden çok boyutta değerlendirilmesini sağlamaktadır. “ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“KDS, interaktif bilgi sistemleri olup karar vericilere bilgi, model ve veri yönetim araçları sunarak kullanıcıların etkili karar vermelerini amaçlar.

Bu sistemlere sahip karar vericiler, her sorun için çözüm seçeneklerini formüle eder ve bilgisayara gönderir. Bilgisayar bu çözüm seçeneklerini karşılaştırarak değerlendirir ve karar vericiye yollar. Karar verici de değerlendirilen seçenekler arasında en iyi sonucu vereni seçer ya da yeni bilgilere göre yeni seçenekler hazırlayarak tekrar bilgisayarın değerlendirmesine sunar.

Geleneksel bir klinik karar destek sistemi (KKDS) hastanın özelliklerinin bilgisayardaki klinik bilgilerle karşılaştırıldığı ve hastaya özel değerlendirmeler veya öneriler ile karar için klinisyene sunulduğu sistemlerdir.

Yapay zeka yöntemleri ile eğitilen algoritmalar bir araya getirilerek hekimlerin faydalanacakları karar destek sistemlerini oluşturmaktadır. Karar destek sistemleri doktorların iş akışını kolaylaştıracak, tetkiklerin ön bakılarını dijital olarak yaparak öncelikli olanları belirleyecek, her hastaya harcanan zamanı azaltacak ancak verilen sağlık hizmet kalitesini arttırabilecektir. Hekimler daha az zaman harcayarak daha fazla sağlık hizmetini değerlendirecek, daha doğru tanılar verecek ve daha az yorulacaktır. Yapay zekâ uygulamaları için derin öğrenme metotlarının eğitilmesi gereklidir. Diğer bir durumda; tıp eğitim sürecinde kişiye özel uygulamalar için yapay zekâ yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Yapay zekanın kullanmakta olduğu makine öğrenmesi, nöral network, robotik, dil işleme, ses görüntü işleme gibi farklı unsurları vardır.”

Son olarak yapılan bir araştırmadan bahseden Özlü, “Sağlık hizmetinde yapay zeka uygulamaları, 2026 yılına kadar ABD sağlık ekonomisi için yıllık 150 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayabileceği raporlanmıştır. Yapay zeka girişimlerinin artmasıyla beslenen kazanılması beklenen sağlık yapay zeka pazarı, 2014 yılında sadece 600 milyon dolardan 2021 yılına kadar 6,6 milyar ABD dolarına ulaşacağı öngörülmüş ve bu rakamların üzerinde bir potansiyel ortaya konmuştur. Bu tablonun da yaklaşık %40'lık patlayıcı bir bileşik yıllık büyüme oranı yaşamaya hazırlandığı belirtilmiştir. Sağlıkta yapay zeka sektörü bir yaşamış olacak 2021 yılında 2014 e nazaran tam 11x kat büyümesini artırmış olacağı düşünülmüştür. Dahası, sağlık hizmetlerindeki bu yapay zeka uygulamaları, hizmet sunumundan tedarik zinciri yönetimine kadar sektörün her alanını kapsayan tedavi ve teşhisin ötesine geçeceği düşünülmektedir.” Dedi.