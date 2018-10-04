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Hekimler Cuma günü iş bırakma eylemine gidiyor: 'Kınamak yetmez iş bırakıyoruz'
Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından başından tabanca ile vurularak öldürülmesinden sonra hekimlerin tepkileri devam ediyor. Tabip odalarının olayı kınamak için düzenledikleri basın toplantılarından sonra bir reaksiyon da İstanbul Aile Hekimliği Derneğinden geldi. 5 Ekim Cuma günü iş bırakıyorlar!
Hekimler Cuma günü iş bırakma eylemine gidiyor: 'Kınamak yetmez iş bırakıyoruz'
04 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN
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02.10.2018 tarihinde görevi başında, "Sağlık Terörü"ne kurban verdiğimiz Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın acısını, biz tüm sağlık camiasını kardeş benimsemeye ant içmiş hekimler olarak çok derinden yaşamaktayız. Her geçen gün artan usulsüz istekler, sağlık çalışanına karşı yapılan kışkırtmalar, iş yükü fazlalığı ve en önemlisi etkin, caydırıcı bir "Sağlıkta Şiddet" yasasının olmaması, son zamanlarda şiddet olaylarını artmasına ve artık terör boyutuna gelmesine sebep olmuştur. Maalesef bu durum sadece kınanarak, ardından sessiz kalınıp görmezden gelinerek geçiştiriliyor ve biz sağlıkçıların her geçen gün acı bir haberle yüreği yanıyor.
 
Biz İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) olarak artık bu duruma sessiz kalınmasını istemiyor, can güvenliği ve huzurlu ortamda çalışma haķkımızı alabilmek için sessiz kalmayacağımızı, yetkilileri harekete geçirmek için önce kendimizin harekete geçeceğini bildiriyoruz. 
 
5 Ekim 2018 Cuma günü iş bırakıyor ve çalışmıyoruz. Bu menfur olayı kınamak, yetkililerden soruna ciddi bir çözüm ve acilen ETKİN bir "Sağlıkta Şiddet" yasasının Meclisten geçirmelerini istemek üzere, 5 Ekim Cuma günü saat 09:30’da, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa) toplanıp, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne "Sessiz-Siyah Çığlık Yürüyüşü" organize ediyoruz Birçok Derneğin, STK ve Sendikanın desteklediğiyle gerçekleşecek olan yürüyüşüzüme siz değerli basın mensuplarını yanımızda olmanız ve bizleri desteklemeniz için davet ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet istahed dr fikret haciosman

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