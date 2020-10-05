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Hekimler ek ödeme için yürüdü: Haziran ve Temmuzda yok, Eylül ve ekim ayları yetersiz!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları 'ek ödeme' adaletsizliğine karşı eylem yaptı. Yaklaşık 100 hekim başhekimliğe yürüdü. Sağlıkçılar çalışma güvenliği konusunda da sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Hekimler ek ödeme için yürüdü: Haziran ve Temmuzda yok, Eylül ve ekim ayları yetersiz!
05 Ekim 2020 17:22 -
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Gazete Duvar'daki habere göre; Mayıs ayında İstanbul'da açılan ve pandemiye karşı mücadelede önemli bir merkez olması hedeflenen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki 'ek ödeme' konusunda eylem yapıldı.

Hastanenin B Blok önünde bir araya gelen yaklaşık 100 hekim ile sağlık çalışanları, alkışlarla A Blok’taki başhekimlik binası önüne yürüdü. 

Burada yapılan açıklamada, haziran ve temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığı, ağustos, eylül ve ekim aylarında verilen performans ücretlerinin ise yetersiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, kasım sonrasına dair de bir güvence verilmediği ifade edildi. Hekimler ayrıca hastanede çalışma güvenliği konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

ek odeme basaksehir cam ve sakura sehir hastanesi

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