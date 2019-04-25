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‘Hekimler GETAT uygulamalarına sahip çıksın fakat eğitimler ateş pahası’
Sağlık Bakanı’nın “Geleneksel yöntemlere hekimlerimiz sahip çıkması istismarı önleyecektir” sözlerine Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Batı eğitim fiyatlarının yüksekliğine değinerek “biraz daha özendirici teşvik edici olmalı” açıklamasında bulundu
‘Hekimler GETAT uygulamalarına sahip çıksın fakat eğitimler ateş pahası’
25 Nisan 2019 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde yaptığı konuşmada “Temel insan hakkı olan sağlık hizmetine adanmış olarak sağlıklı bir toplum hedefimize odaklanmış güzide bir mesleğin mensupları olan hekimlerimizin bu alana sahip çıkması, geleneksel yöntemlerin istismar amacı olmasını önleyecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Batı sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı’nın açıklaması üzerine GETAT eğitimlerinin fiyatlarının yüksekliğine değinerek “Bu iş işin uzmanına teslim edilecekse biraz daha özendirici teşvik edici olmalı” dedi.

Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Batı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj:

“Sağlık Bakanımız Syn Fahrettin Koca Hekimlerimiz GETAT'a sahip çıkmalı demiş fakat eğitim fiyatları ateş pahası geldi bana. Eğitimleri bizzat GETAT vermesine rağmen neden bu kadar yüksek? Bu iş işin uzmanına teslim edilecekse biraz daha özendirici teşvik edici olmalı”

Anahtar Kelimeler:

geleneksel tip getat saglik bakani

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