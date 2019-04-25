‘Hekimler GETAT uygulamalarına sahip çıksın fakat eğitimler ateş pahası’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde yaptığı konuşmada “Temel insan hakkı olan sağlık hizmetine adanmış olarak sağlıklı bir toplum hedefimize odaklanmış güzide bir mesleğin mensupları olan hekimlerimizin bu alana sahip çıkması, geleneksel yöntemlerin istismar amacı olmasını önleyecektir." açıklamasında bulunmuştu.
Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Batı sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı’nın açıklaması üzerine GETAT eğitimlerinin fiyatlarının yüksekliğine değinerek “Bu iş işin uzmanına teslim edilecekse biraz daha özendirici teşvik edici olmalı” dedi.
Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Batı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj:
“Sağlık Bakanımız Syn Fahrettin Koca Hekimlerimiz GETAT'a sahip çıkmalı demiş fakat eğitim fiyatları ateş pahası geldi bana. Eğitimleri bizzat GETAT vermesine rağmen neden bu kadar yüksek? Bu iş işin uzmanına teslim edilecekse biraz daha özendirici teşvik edici olmalı”
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|24/04-27/04
|12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
|PEDİATRİ
|KONY
|25/04-27/04
|Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantı
|RADYOLOJİ
|ANKA
|24/04-28/04
|12. Akademik Geriatri Kongresi
|GERİATRİ
|ANTA
|24/04-28/04
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ENFEKSİYO...
|ÇORU
|25/04-28/04
|Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Uluslararası Kongresi
|RADYOLOJİ
|ANTA
|03/05-04/05
|7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
|TIBBİ...
|İSTA
|01/05-05/05
|12. Anadolu Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|KIBR