Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hekimler Göçü: Yurt dışına taşınan doktorlar anlatıyor
İngiltere ve Almanya'ya yerleşen hekimler, yurtdışında çalışmaya gitme nedenlerini ve bu ülkelerin çalışma koşullarını anlattı. TTB'nin verilerine göre, 2021'in ilk 11 ayında 1200 doktor yurtdışına taşınma başvurusunda bulundu.
Hekimler Göçü: Yurt dışına taşınan doktorlar anlatıyor
17 Aralık 2021 11:54 - BBC News Türkçe Berza Şimşek
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Son yıllarda yüzlerce doktor Türkiye'den farklı ülkelere çalışma amacıyla göç etti.

Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre, özellikle son 3 yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış var. 2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvurdu. 2021'in ilk 11 ayında bu sayı 1200'ü aştı.

İngiltere ve Almanya'dan hekimler BBC Türkçe'ye neden yurt dışında çalışmak istediklerini ve göç ettikleri ülkelerdeki çalışma koşullarını anlattı.

BBC Türkçe'nin konuştuğu dört hekim, yurt dışına taşınma kararının bir anda alınmadığını, bunun sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak Türkiye'de hekim olarak çalışmanın çok zorlaştığını anlatıyor.

 

 

'Almanya'ya gelme kararını bir günde almadık'

Genel cerrah olarak çalışmalarını Almanya'da sürdüren Uğur Gökçelli, "Almanya'ya gelme kararını bir günde almadık" diyor.

 

 

İngiltere'de bir üniversite hastanesinin acil servisinde çalışan pratisyen hekim Duygu Öztürk de, "Farklı bir ülkede sıfırdan başlamak kimsenin hayal ettiği bir şey değil. Tekrar kendini ispatlamak zorlu bir süreç. O yüzden kimse hızlı bir şekilde 'Bir de orayı deneyeyim' demiyor" diyor ve ekliyor:

"Çok zorlanıyorsanız eğer yaptığınız işte, bu sefer düşünmeye başlıyorsunuz ve benim gördüğüm de hekim arkadaşlarımın şu an çok zorlandığı."

'Meslektaşlarımdan hemen her gün yurt dışına taşınma ile ilgili soru alıyorum'

Almanya'da psikiyatrist olarak çalışan Duygu Keskin Gökçelli ise Türkiye'deki doktor meslektaşlarından "hemen her gün" yurt dışına taşınma ile ilgili soru aldığını anlatıyor:

"Düzenini orada (Türkiye'de) kurmuş, iş yeri sabit, çocuğu olmuş, aslında zor zamanları aşmış artık keyifli zamanlarını yaşayacak arkadaşlarım bile her şeyi bırakıp Almanca kursuna başlamaya karar veriyorlar."

'Kolay bir süreç değil'

İngiltere'de kardiyoloji uzmanı olarak çalışan Cemil İzgi de, "Bu süreç benim için veya başka biri için kolay bir süreç değil. Motivasyonunuzun çok yüksek olması lazım" diyor.

Anahtar Kelimeler:

hekim doktor hekimler gocu yurtdisinda calisma almanya ttb ingiltere

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) DOKTORDA İNSAN BEN DE (İNSAN)
17.12.2021 16:47:29
BU VATANA HİZMET ETMEK DAHA İYİDİR ANCAK GİTMEK İSYENEN VARSA KAPI ORDA.
People
1
2) memo (hekim)
17.12.2021 15:18:33
TAMAMDIR, BU HABERDEN SONRA GİTMEKTEN VAZGEÇTİM !
People
37
3) asi (uzman)
17.12.2021 14:20:39
Sadece yurtdışına gidenlere bakmak yeterli olmaz. Çünkü bir sürü doktor erken emekliye ayrılıyor veya İstifa edip EYT olup emeklilik için yaşını bekliyor yada İstifa edip başka işler yapıyor yada evde oturup bu işi artık yapmıyor. Yan dal uzmanları bile İstifa edip çorap tişört satıyor, çok yakın bir arkadaşım örnektir. Bunların sayısı korkunç seviyede. Benim eşim uzman ve İstifa edip EYT olup emeklilik için yaşını bekleyecek bende İstifa edip bu işi bırakıyorum. Yurtdışına gidecek gücüm yok ama çalışmaya da hiç gücüm yok. Yaşadıklarımız gördüklerimiz duyduklarımız çok korkunç. Kim yapıyorsa yapsın bu işi Allah sabır ve güç versin.
People
9
4) Gökalp Özer (Uz Tbp)
17.12.2021 14:01:43
ülkemizdeki tıp fakultesi ögretim üyeleri katakullıyle o yerleri kapmiş,paragöz, ögrencilerin tıp eğıtımıne en ufak bir kaygı ve ilgi duymayan bir güruhtan oluşuyor ne yazıkki TUS sinavları da klinik pratiği sıfırladiığı için fakulteyi bitirenier (?) ileri ülkelerin çok ta talep edeceği bir profil oluşturmuyorlar , yine de yolları açık olsun.
People
17
5) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
17.12.2021 13:42:26
Hep Avrupa'dan örnekler var, başka yerlere göç olmuyor mu ? Katar, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Endonezya, Kore ve hatta Japonya'ya gidenler olduğunu duyduğumuza göre onların fikirlerini de burada görmek isteriz.
People
37
6) abdullah yıldırım (uzman hekim)
17.12.2021 13:19:58
Bilim ve sanat itibar görmediği toplumları terk eder. İbni-i Sina.
People
21
7) Mr. (Dr.)
17.12.2021 13:03:34
Zor bir süreç muhakkak ama her yeni gün insan gitmediğine pişman oluyor. Bir yerden başlamak lazım. Belki ilk etapta doktor dahi olsak başka işler yapıp refahça yaşayabiliriz. Sonra yavaş yavaş dili oturtur doktorluk yaparız.
People
8
8) Beynal beyin (Ordinaryus)
17.12.2021 12:32:34
Beyinleriniz zaten göçmüş bu naz kaprisleri yemezler. Zaten avrupa sizi almıyor. Alsa 2 dk durmazsınız
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.