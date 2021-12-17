Hekimler Göçü: Yurt dışına taşınan doktorlar anlatıyor

Son yıllarda yüzlerce doktor Türkiye'den farklı ülkelere çalışma amacıyla göç etti.

Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre, özellikle son 3 yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış var. 2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvurdu. 2021'in ilk 11 ayında bu sayı 1200'ü aştı.

İngiltere ve Almanya'dan hekimler BBC Türkçe'ye neden yurt dışında çalışmak istediklerini ve göç ettikleri ülkelerdeki çalışma koşullarını anlattı.

BBC Türkçe'nin konuştuğu dört hekim, yurt dışına taşınma kararının bir anda alınmadığını, bunun sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak Türkiye'de hekim olarak çalışmanın çok zorlaştığını anlatıyor.

'Almanya'ya gelme kararını bir günde almadık'

Genel cerrah olarak çalışmalarını Almanya'da sürdüren Uğur Gökçelli, "Almanya'ya gelme kararını bir günde almadık" diyor.

İngiltere'de bir üniversite hastanesinin acil servisinde çalışan pratisyen hekim Duygu Öztürk de, "Farklı bir ülkede sıfırdan başlamak kimsenin hayal ettiği bir şey değil. Tekrar kendini ispatlamak zorlu bir süreç. O yüzden kimse hızlı bir şekilde 'Bir de orayı deneyeyim' demiyor" diyor ve ekliyor:

"Çok zorlanıyorsanız eğer yaptığınız işte, bu sefer düşünmeye başlıyorsunuz ve benim gördüğüm de hekim arkadaşlarımın şu an çok zorlandığı."

'Meslektaşlarımdan hemen her gün yurt dışına taşınma ile ilgili soru alıyorum'

Almanya'da psikiyatrist olarak çalışan Duygu Keskin Gökçelli ise Türkiye'deki doktor meslektaşlarından "hemen her gün" yurt dışına taşınma ile ilgili soru aldığını anlatıyor:

"Düzenini orada (Türkiye'de) kurmuş, iş yeri sabit, çocuğu olmuş, aslında zor zamanları aşmış artık keyifli zamanlarını yaşayacak arkadaşlarım bile her şeyi bırakıp Almanca kursuna başlamaya karar veriyorlar."

'Kolay bir süreç değil'

İngiltere'de kardiyoloji uzmanı olarak çalışan Cemil İzgi de, "Bu süreç benim için veya başka biri için kolay bir süreç değil. Motivasyonunuzun çok yüksek olması lazım" diyor.