Hekimler hastaneden çıktı: 'Yaşama dokunmak istedik'

Başkanlığını Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar'ın üstlendiği Ege Lösemili Çocuklar Derneği ile İZAHED, hasta çocuklar için alışılmışın dışında bir projeye imza attı.

Yönetmenliğini Ozan Emrah Çelik'in yaptığı ve hastanelerde yaşananlarının komik bir dille anlatıldığı "Beyaz Sahne" adlı oyunu hazırlayan doktorlar, 10 ay boyunca sahneye çıkmak için çalıştı.

Muayenehane, ameliyathane, poliklinik veya ambulansta tanık oldukları olayların mizahi yönünü sahneye taşıyan doktorlara, gönüllü hemşireler de eşlik etti.

Sağlık çalışanları önlüklerini yine hasta çocuklar için giydi ve Ege Lösemili Çocuklar Derneği yararına Deniz Baykal Kültür Merkezinde sahneye çıktı.

"Yaşama dokunmak istedik"

Beyaz Sahne'nin yönetmenliğini üstlenen tiyatrocu Ozan Emrah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemili çocukların yaşamına dokunmak istediklerini ve bunun için doktorların yardımını istediklerini ifade etti.

Bu çalışmayla hem doktorların hem de hastaların hayatında bir değişiklik yapmak istediklerini kaydeden Çelik, "Sağlık personelini hep hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde görüyoruz. Onların da nefes alması lazım. Çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bizler de eğlenmek istedik. Bu projenin bir işe yaramasını amaçladık. İzmir Aile Hekimleri Derneğinin devreye girmesiyle çalışmalarımıza başladık." dedi.



Çelik, kadronun yüzde 80'ini aile hekimlerinin oluşturduğunu, ebelerin, hemşirelerin de desteğiyle 10 ay boyunca akşamları, hafta sonları çalıştıklarını anlatarak, sonunda sağlık kuruluşlarındaki bazı gülümseten konuların ele alındığı Beyaz Sahne'nin ortaya çıktığını belirtti.

Doktorların oyunculuk konusunda elinden geleni yaptığını dile getiren Çelik, tiyatro çalışmalarını tecrübelerini artırarak ama amatör ruhla sürdüreceklerini söyledi.

Farklı bir hekim portresi çiziyorlar

Skeçlerde rol alan aile hekimi Sedat Sevil de dernek sayesinde tiyatro ile tanıştığını ve manevi açıdan çok tatmin edici bulduğunu dile getirdi.

Oyunun tamamen sağlık konusunu ele aldığını aktaran Sevil, "Hekimlerin hastalara mesafeli olması gerektiği düşüncesine her zaman karşıydım. Hekimler sosyal hayatın bizzat içinde olması gereken kişilerdir. Bunu yapabildiğimiz için sevinçliyiz ancak sahnede olmak kesinlikle daha zormuş."

Sevil, daha önce tiyatrocuları sahnede izledikten sonra sert eleştiride bulunduğunu ama onlarca kişinin gözü önünde olmanın psikolojisini artık daha iyi anladığını aktardı.

Geliri lösemili çocuklara

Toplulukta yer alan aile hekimlerinden Sibel Ergün Türkmen ise bir sosyal sorumluluk projesi parçası olmanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sahne, tiyatro nedir bilmiyorduk ama başarmaya çalıştık. Çok heyecanlı, ilk defa olduğu için bana zor geldi, lösemili çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç yerde daha oynayacağız. Çiğli, Menemen, Bergama ilçelerine gideceğiz, elde ettiğimiz geliri de çocukların tedavisi için bağışlayacağız. Hocalarımız, izleyicilerimiz görürse devam ederiz. Aile hekimi olarak birçok şeyi başarıyoruz, tiyatroyu da başarabilmek istiyoruz."

Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar da lösemili çocukların ailelerinin yaşadığı maddi zorluklara tanık olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Lösemili çocukların tedavilerinin uygun şartlarda yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu oyunun gelirini bağışlayan sağlık çalışanları da yüce gönüllülük yaptılar. Biz de hasta çocukların ailelerinin desteklenmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bu geliri kullanacağız. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz lösemili çocukların hayatta kalması için çabalarını sürdürüyorlar."