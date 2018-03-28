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'Hekimler her an yargılanmayla karşı karşıya'
Kayseri Tabip Odası tarafından İyi Hekimlik-Malpraktis konulu konferans verildi.
'Hekimler her an yargılanmayla karşı karşıya'
28 Mart 2018 -
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök tarafından verilen konferansa Kayseri Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Per, Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda tıp öğrencisi katıldı.
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per’in açılış konuşmasıyla başlayan programda Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, hekimlerin her an dava edilme durumu ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “ Yeni mezun olan hekim arkadaşlarımızın mesleki hayatları boyunca dava edilme oranları şimdilerde neredeyse yüzde yüz seviyesine geldi. Bunun da en büyük sebebi, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ve Hasta Hakları Yönetmeliğinin bilinmiyor olmasından kaynaklanıyor. Yani hekim arkadaşlarımız mutlaka tıp hukuku ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır” dedi.
Prof. Dr. Kök, “Günümüzde insanlar yolda giderken (şuradan bir acil servise uğrayayım) ya da (aile sağlık merkezine girip çıkayım) der oldu. Böyle düşünen insanların, sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında artış var. Bu artış öyle ki Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bile geçmiş durumda. Bu başvurular gerçekten ihtiyaçtan mı yoksa moda mı oldu?” Bu kadar insanla uğraşan hekimlerimiz tıp hukukunu bilmeliler. Yoksa her an yargılanma durumu ile karşı karşıya gelebilirler” dedi.
Konferans sonunda Tabip Odası adına Sağlık Müdürü Yrd.Doç Dr. Ali Ramazan Benli tarafından Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök’e plaket verildi.

Anahtar Kelimeler:

malpraktis saglik hukuku prof dr ahmet nezih kok

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17
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
28.03.2018 12:20:42
Eskiden hastalar : " doktor benimle ilgilenmedi, azarladı, hakaret etti " diye şikayette bulunurken, artık " bir yıl önce doktor bana X tanısı koymuştu , şimdi başka doktor Z tanısı koydu " diyerek bile şikayette bulunabiliyor. Nöroloji gibi , tanıların çoğunun hastaların anlattığı hikayeye göre şekillendiği dahili branşlarda, hemen her şey şikayet konusu yapılabilir. Yani istediğin kadar mesleğinin erbabı ol, istediğin kadar kanunları bil, birileri sana her gün düzünelerce dava açabilecek mevzu bulur. Çözüm: her bölüm için , şikayet-hastalık-tetkik algoritmalarının standartlaştırılarak kanuni temelde kabuledilir hale getirilmesi ve SGK nın da buna göre ödeme yapıp kesinti uygulamamasıdır. Yani olmayacak duaya amin, başımızın çaresine bakmaya devam.
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20
2) Ufuk engin (Uzman doktor)
28.03.2018 12:13:52
Siz hekimlere belirsiz onerilerle gideceginize onune gelen acil servislere başvurmasın diye sevk zincirinin isletilmesi siddete karşı onlemler gibi yasal mevzuatta degsiiklikler konusunda siyasileri de bi iki kelam etseydiniz keske ama odunuz kopar degil mi??...hekimleri sadece savunma pozisyonuna cekmeye calisirak hekimler adina mucadele edilmez..zaten sizin gibilerin de oyle bir kaygısı yok ya neyse..
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