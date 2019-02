Hekimler konuşuyor: DRx sahnede

Hekimlerin, doktor kimliklerinin yanında, farklı renkler taşıyan, her şeyden önce ‘insan’ olan kimliklerini daha yakından tanımak ve topluma tanıtmak için düşünülerek hayata geçirilen DRx toplantılarının ilki, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde katılımcıları ile buluştu

‘Doktor olmak’ ve ‘doktorluk’ zor zanaattır.

Organizasyonu nasıl ve neden düşündüklerini; DRx’in fikir öncüsü, Türkiye Klinikleri TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Deniz Akagündüz Akgül şu sözlerle anlatıyor:

“En zor ve en çaresiz durumuyla hekimin karşısına gelen her hasta; ilgi, bilgi, çare, anlayış ve empati bekler. Bunların hepsini, her zaman verebilmeyi gerektirir hekimlik. Dolayısıyla hekim olmak çoğu zaman diğer meslek sahiplerinden bambaşka bir hayat tarzını seçmiş olmak anlamına gelir. O yüzden hekimlere toplum içinde adlarından evvel “Doktor Bey, Doktor Hanım” diye hitap edilir, onlar da bunu hiç yadırgamazlar. Çünkü pek çoğu için meslekleri, bir hayat tarzı seçimi olarak adlarının bile önündedir.

Bu değerli meslek mensupları, hekimliklerinden önce insandır aslında. Her insan gibi hobileri, umutları, hayalleri, duyguları, dertleri, soruları ve sorunları vardır. Her hekimin de her insan kadar empatiye ihtiyacı olması doğaldır. Empati yapabilmek için tanımak ve anlamak gerekir. Doktor kimliklerinin yanında başka kimlikler, farklı renkler taşıyan, her şeyden önce ‘insan’ olan bu kimlikleri daha yakından tanımak ve topluma tanıtmak için düşünülmüş ve hayata geçirilmiştir DRx.

Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bu özel toplantının tüm giderlerini üstlenen, seyircisiyle canlı ve online buluşmasını sağlayan Recordati İlaç’a teşekkürlerimi sunmak isterim.”

Recordati İlaç Grup Başkan Yardımcısı ve Güney Doğu Bölgesi Direktörü Dr. İsmail Yormaz, Drx ile ilgili şunları söyledi:

“Hekim, sağlık getirendir. Hekimlerin konuşması topluma ve hekimlerin toplumdaki yerine sağlık getirecektir. Recordati İlaç olarak “Bilimin Işığında Yaşama Sağlık Katar” mottomuz göz önüne alındığında, bu sponsorluk bizim için bir görevdi.”

Türkiye’de İlk Olan Etkinlik

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde katılımcıların ilgisine sunulan DRx halka açık olarak gerçekleştirildi. Organizasyonun ilk konuşmasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Gülfem Elif Çelik yaptı. Çelik, yaptığı konuşmada, Türkiye’de ilk olan bir etkinliği gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“17 yaşındaki çocuk, anatomi derslerinde ölümün soğukluğunu avucunda hisseder”

Hunili doktor olarak tanınan anestezi uzmanı Dr. Figen Demir Kardeş, mecburi hizmet anılarını ve hekimlikte anneliği izleyiciler ile paylaştı. Kardeş, hunili doktorun Yiğit Özgür’ün efsanevi deli tiplemesi olduğunu belirterek, “Bu yaşanması zor dünyada; soran, sorgulayan, araştıran, düşünen akıl, vicdan sahibi herkesin bir süre sonra hunisini taktığını düşünüyorum.” dedi.

Kardeş, diğer fakültelerde de öğrencilerin zorluk yaşadığını, ancak hiçbir fakülte öğrencisinin 17 yaşındayken yaşam ile ölüm gerçeğini tıp fakültesindeki kadar yoğun yaşamadığını söyledi. Kardeş, tıp fakültesinde anatomi derslerindeki profili katılımcılara şu sözlerle aktardı: “Özellikle anatomi derslerinde 17 yaşındaki bir çocuk ölümün soğukluğunu avucunun içinde hisseder.” Anestezi uzmanı Dr. Figen Demir Kardeş’in sunumunda paylaştığı doktor anne fotoğrafları katılımcılar tarafından alkışla karşılandı.

DRx programının tamamını Türkiye Klinikleri Televizyonu'ndan 20-24 Şubat tarihleri arasında saat 19:00'da izleyebilirsiniz.

“Doktorluk, hayata vaktinin kalmaması”

Hekimlerin de her insan kadar empatiye ihtiyacı olduğu düşüncesi ile yola çıkan DRx, tıp fakültesi mezuniyeti sonrası farklı alanlara yönelen tıbbiyelilere de sahne oldu. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı ve İzmir Halk Sağlığı Laboratuvar Sorumlusu Serra Menekay, beğendiği hikâyeleri yazıya döken bir yazar. Doktorluğu, “Zorlu yaşam biçimi, adanmışlık, disiplin, pek çok şeyden vazgeçmek, canının istediğini değil okumak zorunda olduklarını okumak, hayata vaktinin kalmaması, hayatını devamlı ertelemek, durmadan sınavlara girmek ve cehaletin vereceği mutluluktan vazgeçmek” olarak tanımlayan Menekay, yakınlarına konulan teşhislerde sürecin nasıl gideceğini bir hekim olarak çok iyi bildiğini bu durumun da ne kadar zor olduğunu söyledi.

“Tıp insan demekmiş”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden İntern Doktor Selçuk Erol, “Bir Tıp Öğrencisinin Serüveni”ni DRx izleyicileri ile paylaştı. İletişimin önemine dikkat çeken Erol, “İletişim belki de teorik bilgiden çok daha önemli. Herkes kendisini hasta yakını yerine koyabiliyor, çünkü herkes hasta oluyor ama kimse kendisini doktorun yerine koyamıyor.” dedi. İntern Doktor Selçuk Erol, konuşmasının sonunda, “Tıp insan demekmiş. Aynı zamanda hayatınız demekmiş. Ömrümüzün sonuna kadar tıp hekimi olarak bu hayata devam edeceğiz. Bir insan olarak devam edeceğiz. Bunun için bugün ‘önce insan olmak’ mottosuyla çıktığımız bu programda Türkiye Klinikleri TV’ye çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Doktorluktan kaçış yok”

Tıp fakültesi mezunu olup doktorluk yapmayan Dr. İzzet Memi, “Doktorluktan Kaçış Yok” diyerek katılımcılara kendini bulma yolunda yaşadıklarını aktardı. Memi sonra sahneye çıkan Üroloji Profesörü Dr. Önder Yaman’ın “Empati” konuşmasına sahne oldu. Yaman, yaptığı konuşmada, hekimlikte empatinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak; “Doktorların empatik olması lazım. Bunun için de hastayı dinlemesi çok önemli.” dedi.

Hayatta her şey olabilirsin, fakat önemli olan hayatın içinde ‘insan’ olabilmektir

ODTÜ Fizik Bölümü mezunu Fulya Özsan; değişim, gelişim ve liderlik konularında yaptığı koçlukları “Bağ Kurmanın Doktoru İnsan” başlığı ile izleyicileri aktardı. “Önce İnsan Olmak” mottosuna atıf yapan Özsan, Şems-i Tebrizi’nin “Hayatta her şey olabilirsin, fakat önemli olan hayatın içinde ‘insan’ olabilmektir.” sözü ile izleyicileri selamladı.

Hacettepe Tıp Fakültesi Üroloji alanında doçent olarak görev yapan Emre Huri, “Sağlıkta Sanal Dünya”yı izleyicilerin ilgisine sundu. Huri, konuşmasında, sanal gerçekliğin tıp dünyasına yansımalarını dünyadaki örnekleri ile sundu. Belki de insan olmanın en değerli tarafını “İnsanoğlu ölümlüdür ve hiçbir canlı yoktur ki sıkıntı çekeceğini bile bile yaşasın.” sözleri etkinliğe damga vurdu.

“DRx izleyicisi kendini Roma’da buldu”

Dr. Hakan Uncu, yaptığı sunumu ile izleyicileri Roma’ya götürdü. Uncu, yaptığı sunumda, ‘doktorluk zor zanaattır’ diyen Deniz Akagündüz Akgül’ün sözlerine ithafen, Roma’da hekimlikte yaşadığı zorlukları izleyiciler ile paylaştı. İtalya’da ameliyatlara girme süreçlerini, dil kursunu ve ev arama aşamalarını izleyicilere aktaran Uncu, paylaştığı fotoğraflar ile salonu adeta Roma sokaklarına taşıdı. Hekimlerin sadece ülkelerinde değil, dünyadaki gelişmeleri takip ederek de katkı sağladıklarına vurgu yapan Uncu, bir Türk olarak yurt dışında yaşadığı deneyimleri aktardı.

“İki tavşan aynı anda kovalanırsa yakalanır mı?”

Goran Bregoviç ile aynı sahneyi paylaşan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şansın Tüzün, “İki tavşan aynı anda kovalanırsa yakalanır mı?” diye sordu. Tüzün, konuşmasına başlamadan seslendirdiği şarkı ile izleyicilerden müthiş bir alkış topladı. Tüzün, konuşmasında, her zaman hekimlik ve müzisyenliği bir arada yürüttüğünü ifade etti. İki ayrı alana odaklanmanın kolay olmadığını, ancak her zaman kendisini beslediğini belirten Tüzün, öykü yazarak başladığını ve sonrasında şarkı sözü yazmaya devam ettiğini söyledi.

“Önce insan olmak tam da böyle bir şey”

Günü 28 saat yaşadığını belirten ve öğrenmeyi-öğretmeyi sevdiğini ifade eden kardiyoloji uzmanı Hakan Karpuz, torununun doğumu vesilesi ile İsviçre’de olduğu için İsviçre’den bir video ile seyircilerin karşısına çıktı. Karpuz, İsviçre’de çektiği videoda, size anlatılabilecek “en güzel hikâye” diyerek torununu kucağına aldı. Bundan daha güzel bir hikâye olamaz diyen Karpuz, “Anlatacağınız her hikâye en az bu yavru kadar güzel olsun.” diyerek güzel dileklerini iletti.

DRx izleyicileri program sonunda Baturay Özdemir’in esprileri ile salonda keyifli dakikalar yaşadı. Türkiye Klinikleri Televizyonu’na konuşan izleyiciler, hekim ile hastanın birbirine yaklaşmasında DRx organizasyonun çok faydalı olduğunu belirterek salondan ayrıldı.