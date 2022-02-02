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Hekimler neden yeni meslek örgütleri kuruyor?
Türkiye'de hekimlerin sorunları artarken yaşanan fikir ayrılıkları ise yeni sendikaların kurulmasına neden oluyor. Peki doktorlar neden görüş ayrılıkları yaşıyor? TTB, kendisine yöneltilen eleştirilere ne yanıt veriyor?
Hekimler neden yeni meslek örgütleri kuruyor?
02 Şubat 2022 10:23 - dw.com.tr Batu Bozkürk
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DW Türkçe'den Batu Bozkürk'ün haberine göre, özellikle pandemi döneminde doktorların yaşadığı sıkıntılar son zamanlarda kamuoyunda sık sık gündeme geliyor. En çok dile getirilen problemlerse ücret yetersizliği ve sağlıkta şiddet. Bu sorunlara karşı geçtiğimiz aylarda sağlık meslek örgütlerince çeşitli eylemler düzenlendi. Ancak eylemler sırasında hekimler arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Sağlık alanındaki sorunların artması ve sağlık çalışanları arasında mesleki dayanışma konusunda görüş ayrılıkları yaşanması ise yeni sendikaların kurulması sonucunu doğurdu.

Sağlık meslek örgütleri denince akla Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, SES gibi sendikalar geliyor. Türkiye'de sendikalar 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun üçüncü maddesi uyarınca bir mesleğe özgü olamıyor. Örneğin "Doktorlar Sendikası" ya da "Hemşireler Sendikası" kurulamıyor. Bunun yerine o iş kolunun tamamını kapsayan, "Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası" gibi sendikalar kurulabiliyor.

"Hekim" sendikaları ortaya çıktı

Son dönemde resmiyette olmasa da fiilen doktor sendikalarının kurulduğu gözleniyor. Örneğin Hekim-Sen bunlardan biri. 2019 yılında kurulan ve tam adı "Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası" olan sendika, hekimlerin haklarını öncelediğini belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2021 verilerine göre bu sendikanın 134 üyesi bulunuyor. Sendikanın yetkilileri ise DW Türkçe'ye, Aralık 2021'deki zam tartışmaları sırasında 5 bin 600 üyelik başvurusu aldıklarını, ancak bazı gecikmeler nedeniyle bu kişileri henüz kaydedemediklerini söylüyor. "Hekim Birliği" ya da tam adıyla "Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası" da Aralık 2021'de kurulan bir başka sendika.

17 Ocak 2022'de kurulan ve hekimlerin sorunlarını gündeme getirmeyi amaçlayan bir diğer yeni sendika da Tabip-Sen. Tam adı "Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası" olan Tabip-Sen Genel Başkanı Ahmet Erçek, neden böyle bir sendikayı kurma kararı aldıklarını DW Türkçe'ye şöyle anlattı:

"Sağlık ve sosyal hizmet kolunda 50'den fazla sendika var. Bundan 5-6 ay öncesine kadar biz hekimler bu sendikalarda misafir üye gibiydik. Ben de Sağlık-Sen'e, ondan önce Türk Sağlık-Sen'e üyeydim. Ancak aktif bir pozisyonum yoktu, eş-dost tavsiyeleriyle buralara üye oluyorduk. Fakat son dönemde iki kırılma yaşandı."

Erçek, kırılmaların ilkinin 2021 yılının Eylül ayında gerçekleştiğine, bu tarihte hekim dışında bütün sağlık personeline zam yapıldığına dikkat çekti. "Üstelik bu zam bize verilen döner sermayeden yüzde 30-40 oranında kesilerek yapıldı. İp aslında burada koptu" diyen Erçek, burada diğer sağlık memurlarını değil, sağlık sendikası yöneticilerini sorumlu tuttu.

Tabip-Sen'in kurulmasına sebep olan olay ise Aralık ayında gerçekleşti. Bu tarihte "Hekimlere 5 bin ve 2 bin 500 TL zam" adı altında bir düzenleme TBMM'nin gündemine gelmişti. Sağlık alanında en çok üyeye sahip sendika Sağlık-Sen ise "zammın diğer sağlık çalışanlarına yapılmadığı" gerekçesiyle grev kararı almıştı. Bunun üzerine zam düzenlemesi iptal edildi. Erçek, süreçle ilgili "Mücadele edilecekse bu şekilde edilmemesi gerekir. Hekime bir gün zam yapılır, o zam alınır cebe konur. Sonra diğer eksiklikler için hep birlikte mücadele edilir" değerlendirmesinde bulundu.

Tabip-Sen Genel Başkanı Ahmet Erçek, şu ana kadar 200'ün üzerinde üyelik başvurusu aldıklarını, 1000'in üzerinde kişinin de sendikaya üye olacağına yönelik beyanda bulunduğunu aktardı.

TTB'ye eleştiri: İdeolojik körlük içerisindeler

TTB'nin verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 185 bin doktor var ve bunların 101 bini TTB'ye üye. Ahmet Erçek, "Doktorlarla ilgili bu mücadeleyi neden TTB'de vermediniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Aslında TTB bu mesleki mücadelenin en önde yapılması gereken gelen adreslerden birisi. Ama TTB maalesef ideolojik, siyasal yaklaşımını bir kenara bırakamadı ve kendisini mesleki mücadele noktasında acziyete düşürdü. Bizler yıllardır TTB'nin ideolojik angajmanını bir kenara bırakması konusunda kendileriyle görüştük. Ancak bu sonuç vermedi. Bugün bir hekimin maaşı neredeyse asgari ücret oldu. Hekimler her gün dayak yiyor. Onlardan ideolojik körlüklerinden ayrılıp mesleki mücadeleye odaklanmalarını bekliyoruz. Böyle bir rotaya girerlerse Tabip-Sen olarak sonuna kadar yanlarında olacağız, birlikte mücadele edeceğiz."

Erçek, "ideolojik angajmanı" örnek olarak "Afrin Harekâtı sırasında yapılan açıklamayı, Gezi Parkı eylemlerine destek verilmesini ve üçüncü köprü konusundaki söylemleri" gösterdi. TTB'nin esas işinin bu olmadığını savunan Erçek, Tabip-Sen'e katılacak üyelere "Kapıdan girdiğinizde ideolojileriniz dışarıda kalacak" dediklerini aktardı.

TTB: Politikasızlık maskesiyle yandaşlık yapıyorlar

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ise bu yöndeki eleştirileri yanlış buluyor. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Bulut, "TTB'yi tanımlayan 6023 sayılı yasaya göre halk sağlığını önceleyen görüşler sunmak bizim kanuni görevimiz. Bu yönde yaptığımız açıklamaların 'politik' olarak değerlendirilmesi çok yanlış. Bu grupların insan hakları konusunda, işkenceye karşı İstanbul Protokolü konusunda bir tane söylemleri yoktur. Bunları görmezlikten gelmek istiyorlar. Devletin sözcülüğünü yapıyorlar" dedi.

İktidarın hangi partiden olduğunun kendilerini ilgilendirmediğini ifade eden Bulut, "Politikasızlığı bir maske olarak kullanarak hükümet yandaşlığı yapıp 'politika' yapıyorlar. Biz 'Afrin' demedik. Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledik. Bunu bağlı olduğumuz Dünya Tabipler Birliği de söylüyor. Obeziteyle ilgili, bağışıklıkla ilgili politikalarda Sağlık Bakanlığı'ndan farklı bir şey söylemiyoruz. Ama konu şehir hastanelerine, özel sektörün kayırılmasına gelince TTB gerekeni söyler" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Hekim haklarının iyi olmaması"nın sorumluluğunun kendilerinde değil, "hükümetin hastayı 'müşteri' olarak gören neoliberal sağlık politikalarında" olduğunu ifade eden Bulut, doktorların hakları konusunda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaptıkları eylemleri hatırlatarak bu eylemlere yüzde 75 civarında katılım olduğunu söyledi.

Şubat'ta grevler yapılacak

Tartışmalar sürerken hekimler Şubat ayında bir dizi eylem yapacak. TTB'nin 26 Ocak'ta başlattığı "Beyaz Nöbet" eylemi 4 Şubat'a kadar sürecek. Bu süreçte tabip odaları yöneticileri, TTB Genel Merkezi'nde doktorların yaşadıkları sorunları paylaşıyor. 8 Şubat'ta ise "G(Ö)REV" adı verilen iş bırakma eylemi gerçekleşecek.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise 17-18 Şubat'ta iş bırakma eylemi yapacak. Ahmet Erçek, TTB'nin 8 Şubat'taki eylemine kurumsal olarak katılmayacaklarını, ancak 17-18 Şubat'taki eylemlere katılacaklarını beyan etti.

Anahtar Kelimeler:

hekim sendika meslek orgutleri ttb fikir ayriliklari

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11
1) Koray Taşcılar (Doktor)
02.02.2022 17:40:35
20 yıllık hekimim. TTB'yi sendika ya da dernek sanıp 'ideolojik' diye zırvalayan meslektaşları gördükçe artık hakikaten hafakanlar basıyor.

TTB YASAYLA KURULMUŞ MESLEK ÖRGÜTÜDÜR. ALTERNATİFİ OLMAZ.
HER TÜRLÜ ÖRGÜTLENME (parti, dernek, sendika, futbol kulübü), TANIMI GEREĞİ POLİTİKTİR.
TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLENME KÜLTÜRÜ EN GÜÇLÜ POLİTİK AKIM SOL OLDUĞU VE ÇALIŞAN HAKLARI DENİLEN KAVRAM SOL SİYASETİN İCADI OLDUĞU İÇİN, MESLEK ODALARI DA SOL EĞİLİMLİDİR, BU, DÜNYANIN NEREDEYSE HER YERİNDE BÖYLEDİR.
TTB YÖNETİMİNİ BEĞENMEYENLER ZIRVALAMAYI BIRAKIP ÖRGÜTLENİRSE TTB'Yİ YÖNETEBİLİR.
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13
2) Can K (Hekim)
02.02.2022 15:47:30
Meslek örgütleri denince akla TTB ve sendikalar geliyormuş.
Benim aklıma öyle bir şey gelmiyor.
TTB hekimlerin tek meslek örgütüdür.
Sendikalar ise devlete bağlı çalışan sağlık çalışanlarının iş örgütüdür.
Yani TTB'nin sendikalarla uzaktan yakından alakası yok.
Bu ikisini aynı kefede değerlendirmek doğru değildir.

Sağlık sendikalarının yöneticileri kendi çaplarına uygun kararlar alarak, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde üyelerinin yüksek ücret alacak olmasını protesto ettiler. Sağlık çalışanları arasındaki barışı bozdular.
Kimse kendi hakkını savunmayan hatta hakkını almasına engel olan sendikaya üye olacak kadar aptal değildir.
Hekimler de çok haklı olarak bu sendikalardan ayrılıp, hekim ağırlıklı sendikalara geçiyorlar.
Sendika olayı bu kadar basittir.
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6
3) dr.uz (uzman doktor)
02.02.2022 15:35:12
Arkadaşlar bırakın şu takım tutar gibi bir derneği sendikayı ya da sivil toplum örgütünü, doktor temizlik personelinin maaşından daha düşük maaş alıyorsa bu arkadaşların hiç mi payı yoktur. Sürekli işçi kadrosundaki temizlik personelinin maaşı 8000 lira iken HEMŞİRELER 5000 LİRA, DOKTORLAR 7500 LİRA maaşı alıyorsa, hala sağlık çalışanları sendikalarını hala tabip odalarını savunan varsa pes doğrusu..
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62
4) Gürsel Aydoğan (Emekli Hekim)
02.02.2022 15:11:50
1) Ülkeyi idare eden TTB değil siyasi iktidardır, elmayla armudu karıştırmayalım.
2)Gündem, Meclis'te bekletilen Hekim, Emekli Hekim maaş zammınin yasalaşıp yürürlüğe girmesidir.
Zırva konularla uğraşmayalim, her şeyin yeri ve zamanı var..
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17
5) AS (UZMAN)
02.02.2022 14:43:08
YİNE DE HER NE OLURSA OLSUN, KUVVETİ BÖLMEMEK ADINA, TTB NİN BUNDAN SONRA,HERZAMAN VE SADECE "TABİP"İ ÖNCELEYECEK OLMASI İNANCIYLA TEK BİR ÇATI ALTINDA OLMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM
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17
6) Yaşar Bülent (Doktor)
02.02.2022 13:26:00
Sendikalara üye olma,olanları uzaktan seyret, üye olsan bile çalısmalarına aktif olarak katılma , üye olduğun sendika iktidarın siyasetini desteklerken,yasal zammın bile altındaki zamlara imza atarken sessiz kal , o sendikanın başkanı milletvekili yapılırken alkışla,sonra göz göre göre hak kayıplarına neden olanları değil TTB siyaset yapıyor diye TTB'yi eleştir.Yazıya yapılan yorumlar öylesine taraflı ki neredeyse tüm hak kayıplarından bu ülkeyi yönetenler değil TTB sorumlu..Bu tavırdan vazgeçin artık, muhalefetinizi iktidara sahip olanlara yapın ,bırakın artık TTB ile uğraşmayı, o yönetim binlerce hekimin oyuyla seçildi .Daha iyi bir örgüt kurabiliyorsanız kurun ve enerjinizi ona harcayın..TTB'yi eleştirerek bir yere varmanız mümkün değil..
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6
7) Dr (Dr)
02.02.2022 13:21:49
Bundan sonra TTB ye mecbur kalmadigim sürece üye olmam. Verdiğim aidatları da Allah a havale ediyorum.
Sorunun yanıtı zaten sorudan
Hekim haklarını savunacak bir meslek örgütü lazım. Bunuda hekimler yapabilir.
People
9
8) dr (dr)
02.02.2022 13:11:06
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde hekimler muayenehane kurumu sayesinde ekonomik sıkıntı çekmiyordu. Ekonomik sıkıntılar, başta sendikalar olmak üzre, örgütlenmenin baş unsuru olduğuna göre, hekimler sendika ve meslek kuruluşlarında büyük çapta yer almadılar. Bu paradigma günümüzdeki durumun temel taşlarını döşedi. Kalbur saman içindeki bu dönemlerde meslek örgütleri de hekim sorunlarından çok politik olarak adlandırılan sorunlara el attı.
Günümüzde ise ekonomi ile ilgili olanlar başta olmak üzre burada sayılamayacak kadar bol miktarda sorun, kabus gibi hekimlik mesleği ve hekimlerin üstüne çöktü.
Yani artık İŞ BAŞA DÜŞTÜ.
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4
9) doktor mu (doktor)
02.02.2022 13:01:38
herhangi bir eylem kararı hayata geçirilecekse en azından telefonla bile bu örgütleme yapılabilir!.....bunu yapmaktan acizdir ülkemin tüm birlik ve sendikaları.......! katılım ise ne yazıkki en diplere vuruyor, bu sayede!.....
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11
10) hakan eren (dr)
02.02.2022 12:43:02
TTB için aman onlar çok siyasi aman onlar marjinal aman şöyle böyle diyenlerle hekimi halkın önüne atanlar, hekime zam vermeyenler aynı kişiler.Bunu fark etcek düzeyde olsak hekimler haklarını alabilir ama nerdeeee neyse canım ttb çook siyasi demiş miymişdim :)
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