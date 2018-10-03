Hekimler saat 12:30'da hastane bahçelerinde vahşi saldırıyı kınayacak

Türk Tabipleri Birliği yayınladığı mesajda tüm hekimleri saat 12:30'da hastane bahçelerinde yapılan saldırıyı kınamaya davet etti.

Türk Tabipleri Birliği mesajı şu şekilde:

Bir meslektaşımız daha uğradığı şiddet nedeniyle yaşamını kaybetti. İstanbul’da görev yapan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, 2 Ekim 2018 günü hastanede çalışırken eski hastası olduğu iddia edilen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan meslektaşımız yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinin ardından akşam saatlerinde yaşamını kaybetti.

İnsanı yaşatmak için yemin ettiğimiz mesleğimizi icra ederken, hayat verdiklerimizin saldırısıyla yaşamımızı kaybetmek içimizi daha çok acıtıyor.

Silahlı kişilerin girebilmesi hastanelerimizin güven vermeyen çalışma ortamları olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu saldırıdan silahlanmayı kolaylaştıran, silah bulundurmayı normalleştiren uygulamalar da sorumludur.

Bu vahşi saldırıyı kınamak amacıyla, 3 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 12.30’da tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını hastane bahçelerinde birlikte olmaya davet ediyoruz.

Dr. Fikret Hacıosman’ın ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına ve Türkiye sağlık camiasına başsağlığı diliyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.