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Hekimler şarkı söyledi: Albümün gelirleri geleceğin hekimleri için kullanılacak
Türkiye’nin dört bir yanından müziğe gönül veren onlarca hekimin söylediği şarkılardan oluşan yeni albüm çıktı. Albümün gelirleri 'Hekimler Söylüyor' burs fonuna aktarılarak geleceğin hekimlerinin eğitim ihtiyaçlarında kullanılacak
Hekimler şarkı söyledi: Albümün gelirleri geleceğin hekimleri için kullanılacak
14 Aralık 2020 14:11 - İHA
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Türkiye'de ve dünyada daha önce yapılmamış olan bu benzersiz çalışma ile kültür ve sanat faaliyetleri konusundaki yeteneklerini sergileyen hekimler, ikinci albümde de dinleyenlere ''Müziğin gücü'' ile seslenmeye devam ediyor.

Dr.Özlem Kaya’nın öncülüğünde bir araya gelen 55 hekim, pandemi nedeni ile albüm çalışmalarını bir yılda tamamladı. Albümün sanat yönetmenliğini; Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş, yapımcılığını Ege Şafak Orpheus yapım üstlendi. Hekimlerin ses kayıtları Bursa’da Stüdyo Orpheus’ta gerçekleştirildi. Stüdyo okumaları sırasında değerli ses sanatçıları Nazire Savran, Özlem Doğuş Varlı ve Sıla Erol hekimlere vokal koçluğu yaptı.
Türk müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses konuk sanatçı olarak projeye destek verdi. Altyapı kayıtları ile birlikte yaklaşık 110 kişilik bir kadro ile 4 farklı il ve 6 farklı stüdyoda gerçekleştirilen albüm "Hekimler Söylüyor Vol.2" adı altında dinleyicileri ile buluştu.

 

 

Sanatın birleştirici gücü sayesinde meslektaşları ile ortak bir projede buluşarak kadim kültürün unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel eserlerini amatör ruh ve heyecanla yeniden yorumlayan doktorlar; sevdiklerine kalıcı bir armağan bırakmanın yanı sıra albüm gelirlerinden yaptıkları bağışlarla, geleceğin mimarı olan gençlerin eğitim hayatına bir ışık yakmak, dünyayı daha yaşanabilir kılmak ve eğitim konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu özel kültür sanat faaliyetini sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Albümün geliri bağışlanacak

"Hekimler Söylüyor Vol 2” albümünün gelirleri; pandemi süresince hayatını kaybeden doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının anısına Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan ‘Hekimler Söylüyor’ burs fonu ile geleceğin hekimleri olan öğrencilerin eğitimine aktarılacak.

Pandemi nedeni ile albüm satışları sadece online olarak shop.hekimlersoyluyor.com sitesi üzerinden yapılacak.

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