Hekimler steteskoplarını bıraktı 'fırça' aldı: 'Sanatın iyileştirici gücünü kullanmak istedik'

Sergide, hekimlere ait fotoğraf, resim, karikatür, heykel ve seramik eserlere yer verildi. Tamamı hekimlerin emeğinden oluşan sergiye 65 hekim katıldı. Yaklaşık 200 eserin sergilendiği etkinliğin açılış kokteyli 21 Ocak 2019 Pazartesi günü yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu kokteylin açılış konuşmasını Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gül Bakır yaptı. Dayanışmaya ihtiyaç duyulan günlerde sanatın iyileştirici gücünü kullanmak istediklerini belirten Dr. Gül Bakır sergiye katılan hekimlere teşekkür etti.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut da sanatçı ve sanat aşığı hekimlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “Türkiye’ye ışık verecek bu sanat yapılanması bizleri gururlandırıyor” dedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman da “65 hekim meslektaşımın emeği burada sergileniyor. Gerçek anlamda profesyonel sanat eserleri gördüm ve çok duygulandım” diyerek emek veren meslektaşlarına teşekkürlerini iletti.

CHP Ankara Milletvekili ve Ankara Tabip Odası üyesi Dr. Servet Ünsal da çok heyecanlı olduğunu belirterek “Bizler Türkiye için inadına güzel şeyler yapacağız. Doktor arkadaşlarımız için parlamentoda her şeyi yapmaya hazırız. Özellikle emeklilikle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’nin güzide insanlarının haksızlığa uğramasına göz yummayacağız” diye konuştu.

“Hekimlerin Fotoğraf, Resim, Karikatür, Seramik ve Heykel” sergisi 29 Ocak 2019 Salı gününe kadar ziyaret edilebilir.