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Hekimler ‘tanı mı, tedavi mi’ oylamasını yaptı… Çoğunluk ‘tanı’ dedi
Medimagazin twitter hesabından yayınladığımız ankette hekimlere tanı mı daha zor tedavi mi daha zor diye sorduk. Sonuçlarda yüzde 64 oranında tanı daha zor denildi
Hekimler ‘tanı mı, tedavi mi’ oylamasını yaptı… Çoğunluk ‘tanı’ dedi
17 Eylül 2018 - MEDİMAGAZİN
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Medimagazin olarak hekimlere mesleki bir soru yönelttik. Hekimler hastalara tanı koyarken mi yoksa tedavi yöntemi seçerken mi zorlanıyor dedik. Hekimlerin çoğunluğu tanı daha zor dese de tedavi daha zor diyen hekimlerde azımsanmayacak ölçüdeydi. 1415 kişinin katıldığı anket çalışmasında gelen yorumlarda “doğrusu hekim olmak zor” yanıtı dikkat çekti. 
Anket çalışmasına katılan hekimler cerrahi branşlar ve dahili branşlarda sorunun yanıtının değişebileceğinin de altını çizdi. 

drfatihbati isimli kullanıcı teşhis koymak benim işim derken Dr. House dizisinden bir replik paylaştı. 

dr_bahadir isimli anket katılanı ise "Sgk nin tanıları tedavilerinizi kısıtlamıyormu hiç. Şunu bu tedaviye yazamazsın. Bunu bu hastaya yazarsam ödemem gibi durumlar tedavilerinizi kısıtlamıyormu!" paylaşımı ile dikkat çekti. 

cinekologdr kullanıcısı ise "tanı ya da tedaviyi beğenmeyen insanlar bizi en çok zorluyor" notu ile ankete farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyor. 

akfukaraaa anket katılımcısı ise "Taniyi ben koyduktan sonra tedaviyi uşağım da yapar.( bricten alinti)" yorumuyla hekimleri güldürdü.

Anahtar Kelimeler:

hasta tanisi hasta tedavisi teshis hekim

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15
1) m. murat (dr)
17.09.2018 16:04:53
Doğru dürüst anamnez, fizik muayene yapmayıp hemen lab-görüntüleme yöntemlerine başvurulursa tabi...
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