Hekimlerden Afrin'e İstiklal Marşı ile destek

Türkiye genelinde görev yapan hekimler sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek Afrin'de yürütülen operasyona destek vermek amacıyla İstiklal Marşı'nın 41 mısrasını, ülkenin 41 farklı yerinden okuyarak kayıt altına aldı. Bu 41 noktadan biri de 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle Türkiye'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesi oldu. Soma Devlet Hastanesinde görev yapan hekimler ellerinde Türk bayrakları ile Beşyol'da madenci heykelinin önünde İstiklal Marşı'nın bir mısrasını okudu. İlk olarak Soma, Afrin ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunan hekimler ardından İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Soma İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Osman Çağlayan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de terör odaklarına karşı çok ciddi bir operasyon yürütüyor. Afrin operasyonuna destek vermek amacıyla sosyal medyada örgütlenen hekim gurupları içerisinde ülkemizin 41 farklı noktasında İstiklal Marşı'nı okuyarak hem Afrin operasyonuna destek vermek hem de hekimlerin milli birlik ve beraberliğe verdikleri önemi kamuoyuna açıklamak adına sosyal medyada örgütlenen bir gurup olarak Soma'da bu 41 mısradan bir tanesini okumak için onay aldı. Herhangi bir siyasi amacımız kesinlikle yok. Amacımız bütünüyle ordumuza ve milli birlik bütünlüğümüze destek vermek. Afrin şehitleri, milli birlik ve bütünlüğümüz için Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren bütün şehitlerimiz adına Soma özel bir yer olduğu için 301 maden şehidimiz ve daha önce madenlerde kaybettiğimiz arkadaşlarımız adına önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk, ardından da hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuduk. Hemen ardından da Soma'ya düşen bir mısrayı okuyup 41 mısra ile birleştirmek üzere arkadaşlarımıza göndereceğiz" dedi.

Başhekim Çağlayan, sağlıkta şiddet konusunda da vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda hatırlatma yaparak, "Sağlıkta şiddet konusunda halkımıza daha dikkatli olmalarını sağlık personellerine asla ve asla bu tip eylemlere girişmemeleri konusunda bir hatırlatma yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.