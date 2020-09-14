Hekimlerden Bakanlığa: Başasistanlık Sınavı tekrar ertelensin!

Sağlık Bakanlığı uzun süredir yapılmayan Başasistanlık Sınavını 4 temmuz tarihinde yapılacağını duyurmuştu. Ankara’da yapılacak sınava bir çok branştan yaklaşık 4 bin hekimin katılımı bekleniyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı Temmuzda yapılacak Sınavın pandamı nedeniyle virüsün yayılımını önlemek için 26 Eylüle ertelediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 26 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların 11.09.2020 tarihi saat 10:00’dan itibaren Sınav Uygulama Kılavuzu' nu inceleyerek üyelik işlemlerini tamamlamaları ve kılavuzda belirtilen tarihte aday giriş belgelerini almaları gerektiği bildirildi.

Medimagazin’e ulaşan hekimler ise, sınavın tekrar ertelenmesini istiyor. Kovid vaka sayılarının Temmuz ayından daha fazla olduğu Eylül ayında, yaklaşık 4 bin hekimin Ankara’ya gelmesinin riskli olacağını bildiriyor. Sınava girecek hekimlerin bir çoğunun hasta veya izolasyonda olduğunu belirten hekimler, Bakanlığın 26 Eylül kararını tekrar değerlendirmesini istiyor.