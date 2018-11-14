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Hekimlerden savunma atağı: Haftada 2 gün aikido dersi
Gümüşhane'de aralarında bir kadının da bulunduğu 6 hekim, sağlık kuruluşlarında karşılaşılan şiddet olaylarında kendilerini savunmak ve stres atmak amacıyla aikido öğreniyor
Hekimlerden savunma atağı: Haftada 2 gün aikido dersi
14 Kasım 2018 - AA
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Gümüşhane Üniversitesinde görev yapan aikido antrenörü Mehmet Cengizhan Gürbüz, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının gündeme gelmesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde çalışan komşusu Uzman Dr. Ahmet Küçükyangöz'e savunma amaçlı aikido öğretmeyi teklif etti.

Teklifi hekim arkadaşlarına anlatan üroloji uzmanı Küçükyangöz, 2 hafta önce 5 hekim arkadaşıyla Gürbüz'den aikido dersleri almaya başladı.

Hekimler, salı ve perşembe akşamları saat 20.00'de toplanarak yaklaşık 2 saat aikido antrenmanı yapıyor.

Kardiyoloji uzmanı Neryan Özgül, 5 yıldır hekim olarak hizmet verdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlara yönelik zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığını anımsatan Özgül, öldürülen hekimler dahi bulunduğuna işaret etti.

Kendisinin şu ana kadar şiddete maruz kalmadığını ancak bu durumun şiddetle karşılaşmayacağı anlamı taşımadığını ifade eden Özgül, şöyle konuştu:

"Gece gündüz önemli vakalarda hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Öyle dönemlerde ya da hasta bakarken başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. İster istemez bir saldırı ile karşı karşıya kaldığımızda kendimizi korumamız, savunmamız lazım. Böyle durumlarda en azından kendimizi koruyabilecek, birkaç hamle bilirsek faydalı olacağını düşünüyorum."

"Kendimizi koruma amaçlı davranıyoruz"

Üroloji uzmanı Ahmet Küçükyangöz ise son dönemlerde sağlıkta şiddet olaylarının arttığını belirterek, bu olaylar karşısında üzgün olduklarını dile getirdi.

"Amacımız kendimizi savunmak, kesinlikle saldırı değil." ifadesini kullanan Küçükyangöz, şöyle devam etti:

"Hasta ve yakınlarının yaşadığı acıyı anlıyoruz ama onların da bu şekilde tavır takınması hastaya yardım etmemize engel oluyor. Kendimizi daha çok koruma amaçlı davranıyoruz. Amacımız insanlara yardım etmek. Biz bu yüzden okuduk ama zaman zaman saldırıya uğrayan arkadaşlarımız oluyor. Başında mermer kırılan arkadaşlarımız oldu. Bu tür saldırılara maruz kalmamak hem de sosyalleşmek için bu sporu yapıyoruz."

Antrenör Gürbüz, aikidonun felsefi bir spor olduğunu belirterek, fiziksel ve ruhsal olarak diğer sporlardan ayrıldığını söyledi.

Son dönemlerde hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarını medyadan takip ettiğini anlatan Gürbüz, bu konuda duyarlılık oluşturmak ve hekimlerin karşılaştıkları şiddet olayları karşısında kendilerini savunmaları için aikido sanatını öğrenmeleri gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Gürbüz, 6 hekimle 2 haftadır eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, "Yaptığımız sporda bir saldırı ve şiddet yok. Biz sadece kendilerini savunacak teknikleri hekimlere göstererek özgüven sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sanatla kendilerini savunmayı öğrenecekler ve daha rahat çalışacaklar. En azından burada hem günlük streslerinden arınmış hem de kendilerini savunabilecek hale gelecekler." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

gumushane universitesi aikido

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