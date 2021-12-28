Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hekimlerden Tabip Odası'na: Siyasi parti misiniz yoksa meslek örgütü mü?
İstanbul Tabip Odası’nın tarafından yayınlanan “AKP’nin İstanbul’da Uğradığı Yenilgiyi Artık Hazmetmesi ve Seçmen İradesine Saygı Göstermeyi Öğrenmesi Gerekir” başlıklı basın açıklamasına hekimlerden tepki yağdı.
Hekimlerden Tabip Odası'na: Siyasi parti misiniz yoksa meslek örgütü mü?
28 Aralık 2021 15:35 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Her geçen gün artan hekim istifaları, yoksulluk sınırının altında maaşlar, 36 saat süren nöbetler, önüne geçilmeyen sağlıkta şiddet olayları gibi hekimlerin karşılaştığı sorunların karşısında İstanbul Tabip Odası’nın yayınladığı seçime ilişkin basın açıklaması hekimlerin tepkisine yol açtı.

İstanbul Tabip Odası, “AKP’nin İstanbul’da Uğradığı Yenilgiyi Artık Hazmetmesi ve Seçmen İradesine Saygı Göstermeyi Öğrenmesi Gerekir” başlığı ile yayınladığı basın açıklamasını tweet olarak paylaştı.

Tabip Odası’nın paylaştığı tweete, sağlık sektörünün sorunları ile ilgilenmek yerine siyasi konular hakkında açıklama yapan İstanbul Tabip Odası’na “meslek örgütü müsünüz yoksa siyasi parti mi” şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterildi.

Hekimler, İstanbul Tabip Odası’nın tweetine karşılık olarak Tabipler Birliği’nin görevlerini hatırlatarak “Tabipler Birliği hekimleri temsil eden bir meslek örgütüdür. Tabiplerin haklarını korumayı, tabiplik mesleğini temsil etmeyi ve ahlakını korumayı,tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağlığını geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edinmesi gerekir” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Tweete ayrıca “Ülkede hekimlerin onca sorunu bulunurken, Tabipler Birliği kalıcı ve yapıcı üretmekten bu kadar uzakken, siyasetin içinde bu kadar yüzerken, hekim sorunlarına çözüm bulamaması doğal değil mi?” gibi yorumlar da geldi.

Anahtar Kelimeler:

istanbul tabip odasi hekim doktor siyasi parti tweet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.