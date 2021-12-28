Hekimlerden Tabip Odası'na: Siyasi parti misiniz yoksa meslek örgütü mü?

MEDİMAGAZİN - Her geçen gün artan hekim istifaları, yoksulluk sınırının altında maaşlar, 36 saat süren nöbetler, önüne geçilmeyen sağlıkta şiddet olayları gibi hekimlerin karşılaştığı sorunların karşısında İstanbul Tabip Odası’nın yayınladığı seçime ilişkin basın açıklaması hekimlerin tepkisine yol açtı.

İstanbul Tabip Odası, “AKP’nin İstanbul’da Uğradığı Yenilgiyi Artık Hazmetmesi ve Seçmen İradesine Saygı Göstermeyi Öğrenmesi Gerekir” başlığı ile yayınladığı basın açıklamasını tweet olarak paylaştı.

Tabip Odası’nın paylaştığı tweete, sağlık sektörünün sorunları ile ilgilenmek yerine siyasi konular hakkında açıklama yapan İstanbul Tabip Odası’na “meslek örgütü müsünüz yoksa siyasi parti mi” şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterildi.

Hekimler, İstanbul Tabip Odası’nın tweetine karşılık olarak Tabipler Birliği’nin görevlerini hatırlatarak “Tabipler Birliği hekimleri temsil eden bir meslek örgütüdür. Tabiplerin haklarını korumayı, tabiplik mesleğini temsil etmeyi ve ahlakını korumayı,tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağlığını geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edinmesi gerekir” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Tweete ayrıca “Ülkede hekimlerin onca sorunu bulunurken, Tabipler Birliği kalıcı ve yapıcı üretmekten bu kadar uzakken, siyasetin içinde bu kadar yüzerken, hekim sorunlarına çözüm bulamaması doğal değil mi?” gibi yorumlar da geldi.