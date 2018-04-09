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Hekimlere 5 yılda bir yeterlilik sınavı gelecek, başarılı olanlara döner sermayeden avantaj sağlanacak!
Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık derneklerince, gönüllük esasına dayalı ve 5 yılda bir yapılacak yeterlilik (board) sınavı için çalışma başlatıldı
Hekimlere 5 yılda bir yeterlilik sınavı gelecek, başarılı olanlara döner sermayeden avantaj sağlanacak!
09 Nisan 2018 -
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Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık dernekleri tarafından, gönüllük esasına dayalı ve her 5 yılda bir yapılacak yeterlilik (board) sınavı için çalışma başlatıldı.

Uygulamanın hayata geçmesi halinde, uzmanlık derneklerince hazırlanacak yeterlilik sınavında, bilgilerini güncelleme fırsatı bulacak hekimlerden başarılı olanlara, döner sermayeden de çeşitli avantajlar sağlanması gündeme gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca, sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilgili uzmanlık derneklerinin görüşleri alındı.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, bünyesinde yaklaşık 60 bin uzman hekimi barındıran 150 uzmanlık derneği temsilcisi ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, sağlık hizmet sunumunda kalitenin daha da artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD'de 1936'da başlatılan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan yeterlilik (board) sınavları üzerindeki uzmanlık derneklerinin çalışmaları masaya yatırıldı.

Hekimlerin gönüllülük esasıyla girdiği ve bilgilerini güncelleme fırsatı bulduğu yeterlilik sınavının, Bakanlık tarafından da uygulanması fikri toplantıda gündeme geldi.

- Avantajlara ilişkin çalışmalar de derneklerle yapılacak

Çalışmanın hayata geçirilmesi halinde, gönüllülük merkezli olmak üzere, hekimlerin belli aralıklarla uzmanlık derneklerince hazırlanan board (yeterlilik) sınavına girmesi, beş yılda bir yapılması planlanan sınavda başarılı olan hekimlere, Sağlık Bakanlığınca bazı avantajlar sağlanması konuları toplantıda ele alındı.

Başarılı hekimlerin döner sermayeden ek katkı alması ve buna ilişkin çalışmanın da uzman dernekleriyle birlikte yürütülmesi konusu toplantıda görüşüldü.

- "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tıbbın sürekli geliştiğini ve yeniliklerin takip edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle kendisini yenilemek, geliştirmek isteyen hekimleri her zaman desteklediklerini dile getiren Demircan, "Bir bakıma hizmet içi eğitim niteliği taşıyacak. Biz de sağlıkta yeni dönemde 'kalite' diyoruz. Hem hizmette hem de hizmeti verenlerde kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

yeterlilik sinavi board sinavi

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10
1) CENK EVREN (KBB)
09.04.2018 16:39:16
Zaten 25-26 yaşında uzman olan bir hekimin ölene kadar hiç kontrol edilememesi çok saçmaydı. Bence yerinde bir uygulama. Tepkileri anlamıyorum. Olması gereken buydu. Hatta bence döner sermaye vereceğiz diye özendirmenin de bir anlamı yok. Zorunlu olmalı. Acı ve zorlayıcı ama maalesef gerekli.
People
16
2) Hsk (Uzman)
09.04.2018 16:27:14
Ömrü boyunca sınav tatnasıyla uğrşmaktan bıkmadınız mı? Ne sınavı yahu? Egonuzu alıp uygun yerinize ekleyin. Döner sermaye denen şey birilerinin iki dudağı arasında. Kardeşim dr denen güruh hayatının en önemli sınavını yaşıyor. Hayatta kalma sınavı. Bu gün isterseniz derler iki yıla kalmaz mecbur ederler. Güya akıllı insanlarsınız. Biraz da uyanık olin. Kazığın ucu sivri. Gerisini görmüyorsunuz. Bir sınav yapılacaksa boş kağıt verin. Yoksa zaten bir gün diplomalarınızın değeri A4 kağıdı kadar bile olmayacak. Muayenehaneleri üç otuz para veriliyor diye kapattınız. Şimdi de dövünup duruyorsunux. Yok SUT muş, katsayıymış. Vermeyin kardeşim haklarıznızı. Ilk sınav kalp nerede falan diye olacaktır. Ama ikinci sınavda dün yayınlanmış makale sormazlarsa bende adam değilim. Uyanık olu.n. uyaaanınnn
People
7
3) Yakup (Dr)
09.04.2018 16:18:22
Bir Allah'ın kuruşu Döner ödemesi verilmeyen binlerce Hekim varken, öncelik bu defolu yasanın düzeltilmesi iken, bunlarla uğraşmak zulümdür.
People
16
4) YAKUP GÜL (RONTGEN TEKNİSYENİ)
09.04.2018 15:45:18
bu sınav yardımcı sağlık personelinede getirilsin.
People
6
5) muhiddin göç (uz.dr.)
09.04.2018 15:30:39
Kesinlikle destekliyorum.Yorumları anlamakta güçlük çekiyorum.Özendirici olacaktır.
People
11
6) Aydın Turan (CERRAH)
09.04.2018 15:28:54
doğuştan sakat bir yönetmelikle yıllardır sıfır lira ile maaşlarımızın iki katını bulabilen ( tavan almayı başarabilen azınlık için tabi) bir aralıktaki paraları performans adı altında tamamen adaletsiz bir şekilde dağıttırıyorsunuz . bu dağıtımın kontrolünüde her hastanenin idaresi ve inceleme heyetinin keyfiyetine bırakıyorsunuz. şimdide kalkmış bu sakat yönetmeliğe bir madde daha ekleyeceksiniz....gülüyorum...
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22
7) metin (dr)
09.04.2018 14:44:48
yav arkadaş bu mesleğe bu kadar da yüklenilmez ki.....
People
26
8) Dr.Cevdett (cerrah)
09.04.2018 14:12:10
Neredeyse her ile tıp fakültesi açtığınız şu zamanda bu fakültelerin ne ölçüde yeterli tıp ve uzmanlık eğitimi verdiğini denetleyerek işe başlayın sayın bakanım. Buralardaki öğretim üyelerinin yeterliliğini ölçen bir sınav yapın ilk adımda. Gerisi zaten peşinden gelecektir.
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15
9) dr mayer benzingen (nrş uzmanı)
09.04.2018 14:10:45
benden pes!
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27
10) Yan Dal (Uzm)
09.04.2018 13:28:48
Lazım değil. Geçemezsem yerime bulup birini çalıştırın. Yalnız söyleyeyim çok nadir branştayım. Bulamazsanız sizin sorununuz. Canımızdan bezmişiz zaten.
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