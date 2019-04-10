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Hekimlere önemli uyarı: Virüsler tıbbi cihazlarda sahte tümörler yaratabiliyor
Bilgisayar virüsleri ve zararlı yazılımlar, tıbbi tarama cihazlarını da tehdit ediyor. İsrailli araştırmacılar, güvenlik zafiyetini kanıtlamak için görüntüleme cihazlarını etkileyen zararlı bir yazılım geliştirdi. Tetkik sonuçlarında sahte tümörler yaratan virüs, doktorların kanser teşhisi koymasına yol açacak şekilde test sonuçlarını etkileyebiliyor
Hekimlere önemli uyarı: Virüsler tıbbi cihazlarda sahte tümörler yaratabiliyor
10 Nisan 2019 - NTV
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"Bilgisayar virüsleri kanserde yanlış teşhislere yol açabilir." 

Bu açıklama İsrail’deki Ben Gurion Üniversitesi Siber Güvenlik Araştırma Merkezi uzmanlarına ait.

İsrailli araştırmacılar, tıbbı görüntüleme cihazlarının siber saldırıya karşı savunmasız oluğunu kanıtlamak için zararlı bir yazılım geliştirdi.

Hastane bilgisayarlarına sızdırılan virüs hastaların tetkiklerinde değişiklikler yapıyor. Sağlıklı bir insan kanser olmuş gibi gösterilebiliyor. 

Yapılan bir çalışmada, gerçek akciğer tomografileri, bu kötü amaçlı yazılımlarla değiştirildi. Sağlıklı insanların akciğerlerinde tümör varmış gibi gösterildi.

BİLGİSAYARLI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİ

Sahte tarama sonuçları, üç kıdemli radyoloğun yanı sıra kanserli hücreleri tespit etmek için geliştirilmiş yapay zekayı da kandırmayı başardı. 

Aslında sağlıklı olan hastalara kanser teşhisi konuldu. 

Virüs hasta insanların testlerindeki kanser izlerini de silebiliyor. 

Uzmanlar, tomografi, ve MR gibi bilgisayarlı görüntüleme sistemlerinin gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmasının önemine dikkat çekiyor. 

İsrailli araştırmacılar, bu virüslerin politikacı veya başkan adayı olan kişilerin ciddi sağlık sorunları varmış gibi gösterilerek yarıştan çekilmelerini sağlamak için kullanabileceğine vurgu yapıyor. 

HILLARY CLINTON SAĞLIK RAPORU ALDI

ABD başkan adayı Hillary Clinton'ın 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında tökezlemesi ve öksürmesi, ciddi sağlık sorunlarının olduğuna dair söylentilere yol açmıştı. Clinton sağlık raporu almak zorunda kalmıştı.

Anahtar Kelimeler:

bilgisayar virusleri kanser teshisi doktor

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