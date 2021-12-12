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Hekimlere ücret artışı sağlayan maddeler çıkartıldı
TBMM'de pratisyen hekimlere 2500 TL, uzman hekimlere 5000 TL zam olarak duyurulan maddeler sağlık çalışanlarını da kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmek üzere yasa teklifinden çıkarıldı.
Hekimlere ücret artışı sağlayan maddeler çıkartıldı
12 Aralık 2021 14:15 - DHA
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Başkanlığı'nda toplandı.

Komisyon, yeniden görüşülmek üzere, TBMM Genel Kurulu'nda teklif metninden çıkarılan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeleri ele aldı.

TBMM'de kabul edilen ve pratisyen hekimlere 2500 TL, uzman hekimlere 5000 TL zam olarak duyurulan maddeler yasa teklifinden çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre Tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu'na havale edildi. Yasa teklifinin diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilip ayrı bir kanun olarak düzenlenmesi bekleniyor.

YASA TEKLİFİNDEN ÇIKARTILAN MADDELER İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Anahtar Kelimeler:

ucret artisi tbmm hekim zam yasa teklifi saglik calisanlari

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13
1) Uzman amele (Uzm Dr. )
13.12.2021 17:26:04
TTBnin eylem kararina sevsek de sevmesek de(bu sonraki konu su an icin) tam tekmil uymak lazım.. Yoksa somurulmeye devam edilecegiz..
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13
2) Drzen (Uzman doktor)
13.12.2021 17:21:53
Bence adalet adına yardımcı sağlık personeline verilen %20 lik zam iptal olsun.3600 ek gösterge verilmesin. Birde doktorlar sağlıkçı değil HEKİM dir.bunun da ayrımını yapalım.
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16
3) Doktor (Asistan)
13.12.2021 16:18:14
Tüm yardımcı sağlık personeli kına yakıyordur umarım bu sizin başarınız. İnsanda çalışma hevesi bırakmadınız.
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20
4) begüm (dr)
13.12.2021 16:00:45
TTB yetkilileri tepki vermek yeni mi aklınıza geldi?? günlerdir yapılan itibar suikastına karşı bir tek savunma veya sözünüzü duyamadık... 25 yıllık hekimim ve artık TTB BENİM İÇİN BİTMİŞTİR... bu kadar değerli hekimlerden oluşan bir grubun temsilciliğini hakketmiyorsunuz..YAZIK!!!
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21
5) Sevgi (Doktor)
13.12.2021 14:26:58
Sağlık sendikaların da üyeliği olan hekimlerin üyeliklerini iptal etmeleri gerekir bence çünkü tamamen bizim aleyhimize çalışıp bizden ekmek yiyorlar. İlla bir sendika olacaksa Hekim sen gibi sadece hekim hakkı savunan sendikalara üye olmak daha mantıklı
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5
6) Nazli (Hemsire)
13.12.2021 13:13:29
1- Kendini sağlık çalışanı değil, hekim olarak gören sayın hekim ifadeniz hiç hoş değil. Kabul etseniz de etmeseniz de sağlıkçisiniz.
2- Hemşirenin donerine %20 artış verildi doğru. Böylelikle Sabit dönerim 1700 tl. Küçük donerimde 120 tl oldu. Ki yine ben iyi alanım
3- Bir ameliyatta ceza gerektiren durumda tazmin hemsireye de çıkıyor. Üstelik onların sizin gibi sigortası da yok.
4-3600 da sizden kademe indirilip bize gelmeyecek. Bence bunun yerine neden Aile hekimine, Prof ve Doc. A verilmiyor bunun konuşulması lazım.
Sonuç olarak; bazi yorumlarda özellikle hemşire küçümsenmis, hiç hoş değil. Yakışmamış. Hekime verilen güzel uygulamayı biz de hak olarak verilsin istedik, hekime bir verdiniz değil derdimiz. Bunun takdirini devlet yapar. Sağlık camiasında kim ne derse desin, birlik beraberlik içinde çalışmalıyız. Bu iş başka yürümez çünkü.
People
3
7) Mr.Cogh (Baalı)
13.12.2021 13:08:17
hayatta kimse grev yapmaz...

çünkü grev yapan hekimlerin randevularını alıp, performans yapmak daha karlıdır.
People
10
8) se (uzm dr)
13.12.2021 12:48:55
Biz kimsenin mesleğini küçümsemiyoruz. Ancak hekimlere ait bir düzenlemeye sendikalar olarak, iş bırakma şeklinde tepki göstermek bizleri şaşırttı. Biz sağlık çalışanlarına yapılan %20 döner sermaye artışı ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeleri doktorları kapsamadığı halde niye bize yapılmadı demedik? sadece işimizi yapmaya devam ettik ama anlaşılan sendika üyesi olmamız bizlere bir şey kazandırmıyormuş, tam tersi kaybettiriyormuş, bunu anladık!
People
12
9) dr.hesap uzmanı (doktor)
13.12.2021 12:40:19
UZMAN DOKTOR MAAŞI 427 DOLARA GERİLEDİ, AVRUPADAKİ ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİLERİN ALDIKLARI MAAŞIN DÖRTDE BİRİ...SENDİKALAR BAYRAM YAPSIN...
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8
10) misafir (dr)
13.12.2021 12:30:20
Sizleri çok seviyoruz, özellkle pandemide hakkınızı hiç bir şekilde ödeyemeyiz dediler en yüksek makamlardan zam müjdesi geldi. Teklif bütün partilerin ortak desteğiyle anında meclisden geçti. Sonra emeği geçen herkese uzun uzun teşekkür konuşmaları yapıldı. Normal şartlarda meclisden geçen maddelere ihtiyaca göre ilaveler yapılması beklenirken vermek istediklerine vermelerinin önünde engel yokken ne olduysa alay eder gibi bir anda bütün yapılanları sıfırladılar. ve müjdesini verdikleri para cebimize girmeden enterasan bir şekilde buharlaştı.
En iyisi mi siz bizi çok sevmeyin, öyle bol keseden hakkınızı ödeyemeyiz falan da demeyin samimi değilsiniz çünkü. Allah aşkına bu bu kaçıncı kandırılma. bu saatten sonra size helal edecek hakkımız da kalmamıştır, dilediğinizi yapabilirsiniz.
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