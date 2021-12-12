Hekimlere ücret artışı sağlayan maddeler çıkartıldı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Başkanlığı'nda toplandı.

Komisyon, yeniden görüşülmek üzere, TBMM Genel Kurulu'nda teklif metninden çıkarılan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeleri ele aldı.

TBMM'de kabul edilen ve pratisyen hekimlere 2500 TL, uzman hekimlere 5000 TL zam olarak duyurulan maddeler yasa teklifinden çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre Tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu'na havale edildi. Yasa teklifinin diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilip ayrı bir kanun olarak düzenlenmesi bekleniyor.

YASA TEKLİFİNDEN ÇIKARTILAN MADDELER İÇİN TIKLAYINIZ