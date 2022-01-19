Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hekimlere yönelik yasa tasarısı kabul edilseydi Ocak ayı maaşlarına nasıl yansıyacaktı?
Hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren yasa teklifi ertelendikten sonra bir daha gündeme gelmedi. Peki bahsedilen düzenleme hayata geçseydi bu durum uzman, pratisyen ve emekli hekimlerin Ocak ayı maaşlarına nasıl yansıyacaktı?
Hekimlere yönelik yasa tasarısı kabul edilseydi Ocak ayı maaşlarına nasıl yansıyacaktı?
19 Ocak 2022 15:17 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - 1 Aralık tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan pratisyen ve uzman hekimlerin ücretlerinde artış ile ilgili önerge, TBMM tarafından kanun teklifi olarak kabul edilmişti. Teklifin kabul edilmesinden yalnızca iki gün sonra yani 3 Aralık tarihinde zamma tepkiler nedeniyle düzenlemenin genişleteceği vurgulanarak söz konusu kanun teklifinin bütçe görüşmelerinden sonraya erteleneceği duyurulmuştu. 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelenen kanun teklifi konusu bir daha gündeme gelmedi.

Eğer duyurulan düzenleme hayata geçseydi sabit ek ödemenin net tutarı pratisyen hekimlerde 2500 TL, uzman hekimlerde ise 5000 TL dolayında artırılacaktı. Ancak hekim maaşlarında fiilen bir artış olmayacak, performans ödemesi olarak yapılmakta olan ödemenin bir kısmı sabit ek ödeme kapsamına alınacaktı. Ayrıca Emekli Sandığı’na bağlı uzman hekim, diş hekimleri ile pratisyen hekim ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında da artışa gidilecekti. 

Uzman ve pratisyen hekimlerin maaşında nasıl bir değişiklik olacaktı?

Ankara ilinde çalışan farklı derece ve kademedeki uzman ve pratisyen hekimlerin Ocak 2022 temel geliri esas alınarak oluşturulan tablolar, düzenleme yasalaşmış olsaydı bir hekimin ne kadar maaş alacağını gözler önüne serdi.

Buna göre bahsedilen düzenleme hayata geçirilseydi ¼’ü bir uzman hekimin 2022 Ocak maaşı 8 bin 269 TL, net sabit döner sermayesi ile 13 bin 117 TL olacak böylece bir uzman hekimin zamlı ocak ayı maaşı toplam 21 bin 387 TL olacaktı. Bir pratisyen hekim için ise Ocak ayı maaşı 8 bin 493 TL döner  ile 15 bin 840 TL olacaktı. Ancak mevcut durumda bir uzman hekimin eline  6 bin 323 TL sabit döner ile 14 bin 592 TL, bir pratisyen hekimin ise 4 bin 874 TL sabit döner ile 12 bin 222 TL asgari net maaş geçiyor.

Aşağıda yer alan tablo farklı derece ve kademedeki uzman ve pratisyen hekimlerin Ocak 2022 temel gelirinin mevcut duruma ve yeni taslak yasaya göre kıyaslamasını gösteriyor:

 

 

 

 

Emekli hekimlerde durum ne olacaktı?

TBMM’de görüşülen “MADDE 2 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(40.000)" şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(33.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına yürürlükten kaldırılmıştır” maddesi 287 sıra sayılı Kanun Teklifine eklenmiş olsaydı bir emekli hekimin Ocak ayı maaşı da aşağıda yer alan tablodaki gibi olacaktı:

 

 

Anahtar Kelimeler:

hekim maas yeni duzenleme ocak ayi maasi yasa teklifi tbmm

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
45
1) Racai (Dr)
19.01.2022 17:36:46
Doktorun maasi kadar basiniza tas dussun.
People
8
2) A (İ)
19.01.2022 17:31:03
Arkadaşlar, sizin bu ideolojik nefretiniz, nankörlüğünüz ve yalanlarınız yüzünden olan paradan da mahrum kaldık. Yahu yukarıdaki listenin neresi yanlış? Ben kuruşu kuruşuna o kadar aldım. Neden yalan olsun? Medimagazin editörlerine çok ayıp ediyor ve iftira atıyorsunuz. Buna rağmen çok demokrat olmalılar ki iftira yorumlarınızı yayınlıyorlar. İşte şimdi nankörlüğunüz yüzünden bu zamdan da mahrum kaldık. Emekli hekimler çok daha mağdur oldu. Evet bu sabit arttığı için toplam performans azalacak ama en azından aldığımız para emeklilige yarayacak ve 13 bini bulan emeklilik maaşı alacaktık. Tatil yaptığımızda kazancımız daha az eksilecekti. Ben kuruşu kuruşuna bu 14500 ü aldım. Simdi 6500 lira nöbet ve icap aldım. Mesai dışı poliklinik nedeniyle gelen döner 8 bin lira. Döner de 18 bin yatarsa 47 bin lira bünyeye girer. Elhamdülillah. Biraz şükredin Arkadaşlar. Kanaatkar olun
People
16
3) Mustafa Serdar (Emekli op dr)
19.01.2022 17:21:12
Artık kendinizi de aştınız,eğer zam yapılsaymış maaş 20 bin olacakmış,dolar 1 tl olursa doktorlar 20 bin dolar alacaktı diye yeni haber yapın
People
14
4) Prof. Dr. Haluk H. Öztekin (Ortopedi Uzmanı)
19.01.2022 17:08:44
Emekli maaşları hesabı tamamen yanlış. Ben 25 yıllık Emekli Sandığı emeklisiyim. Şu an arım gün özel hastanede çalışıyorum ve SGK kaydım var diye maaşım NET 4.666 TL. Lütfen insanları yanıltmayın.
People
38
5) doktor mu (doktor)
19.01.2022 16:36:10
bence zam yapılmamış maaşlar bile yarıya düşürülsün!....hatta üstüne bizlerden para alınsın ki hep beraber çekip gidelim buralardan!.......
People
44
6) Dr (Dr)
19.01.2022 16:17:02
2/1 kadro dereceli hekimim, Ocak maaş ve sabit ek ödemem yattı. Mevcut durum diye paylaştığımız listede 7/3 derecenin aldığı maaş+sabit 11.671 tutarından bile daha az hesabıma yatan ve bordro da gözüken tutar. Yalan yanlış şeyleri burada gerçekmiş gibi yazıp listeli tablolu haber yapıyorsunuz. Nasıl bir amaç güdüp neler hedefliyorsunuz şaşıyorum gerçekten. Yazıklar olsun size !
People
35
7) Dr (Dr)
19.01.2022 15:56:48
Evet. Teyzemin sakalı olsaydı dayım olurdu.
People
38
8) ömer hayyam (op.dr.)
19.01.2022 15:52:11
Hekimlerin yarasını deşen bir haber...

Eee zaten medimagazin doktor dostu değil...
People
53
9) Muzaffer Hekim (Emekli)
19.01.2022 15:44:09
Böyle haberler yapmayın! Ortada böyle bir para var mı yok! İnsanlar faraziden anlamaz. Haberi okumaz sadece göreceği 20,000 TL, sonra da "ooo bu parayı mı beğenmiyor bu tokturlar" derler. CB çıkar vermediği zammı söyler, MM verilmeyen maaş üzerinden hesap yapar! Bu nedir arkadaş.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.