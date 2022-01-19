Hekimlere yönelik yasa tasarısı kabul edilseydi Ocak ayı maaşlarına nasıl yansıyacaktı?

MEDİMAGAZİN - 1 Aralık tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan pratisyen ve uzman hekimlerin ücretlerinde artış ile ilgili önerge, TBMM tarafından kanun teklifi olarak kabul edilmişti. Teklifin kabul edilmesinden yalnızca iki gün sonra yani 3 Aralık tarihinde zamma tepkiler nedeniyle düzenlemenin genişleteceği vurgulanarak söz konusu kanun teklifinin bütçe görüşmelerinden sonraya erteleneceği duyurulmuştu. 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelenen kanun teklifi konusu bir daha gündeme gelmedi.

Eğer duyurulan düzenleme hayata geçseydi sabit ek ödemenin net tutarı pratisyen hekimlerde 2500 TL, uzman hekimlerde ise 5000 TL dolayında artırılacaktı. Ancak hekim maaşlarında fiilen bir artış olmayacak, performans ödemesi olarak yapılmakta olan ödemenin bir kısmı sabit ek ödeme kapsamına alınacaktı. Ayrıca Emekli Sandığı’na bağlı uzman hekim, diş hekimleri ile pratisyen hekim ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında da artışa gidilecekti.

Uzman ve pratisyen hekimlerin maaşında nasıl bir değişiklik olacaktı?

Ankara ilinde çalışan farklı derece ve kademedeki uzman ve pratisyen hekimlerin Ocak 2022 temel geliri esas alınarak oluşturulan tablolar, düzenleme yasalaşmış olsaydı bir hekimin ne kadar maaş alacağını gözler önüne serdi.

Buna göre bahsedilen düzenleme hayata geçirilseydi ¼’ü bir uzman hekimin 2022 Ocak maaşı 8 bin 269 TL, net sabit döner sermayesi ile 13 bin 117 TL olacak böylece bir uzman hekimin zamlı ocak ayı maaşı toplam 21 bin 387 TL olacaktı. Bir pratisyen hekim için ise Ocak ayı maaşı 8 bin 493 TL döner ile 15 bin 840 TL olacaktı. Ancak mevcut durumda bir uzman hekimin eline 6 bin 323 TL sabit döner ile 14 bin 592 TL, bir pratisyen hekimin ise 4 bin 874 TL sabit döner ile 12 bin 222 TL asgari net maaş geçiyor.

Aşağıda yer alan tablo farklı derece ve kademedeki uzman ve pratisyen hekimlerin Ocak 2022 temel gelirinin mevcut duruma ve yeni taslak yasaya göre kıyaslamasını gösteriyor:

Emekli hekimlerde durum ne olacaktı?

TBMM’de görüşülen “MADDE 2 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(40.000)" şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(33.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına yürürlükten kaldırılmıştır” maddesi 287 sıra sayılı Kanun Teklifine eklenmiş olsaydı bir emekli hekimin Ocak ayı maaşı da aşağıda yer alan tablodaki gibi olacaktı: