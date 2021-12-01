Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi.
Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi
01 Aralık 2021 18:02 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulu'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

İşte hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen 3 madde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL zam yapacağız

 

Anahtar Kelimeler:

hekim ek gosterge tbmm degisiklik ek odeme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
9
1) Dr (Hakan)
01.12.2021 23:25:01
Merhaba, bu zam bu zam tıp fakğltesindeki klinisyen öğretim üyelernide kapsayacak mı?
People
0
2) Nurse nurse (Nurse )
01.12.2021 21:36:30
Doktor almış alsinda.herkes kendi geçiminin derdinde .peki bu bakanlikta hemşire nin hakkını hukukunu gozetecek bir Allah'ın kulu yok mu? Biz kime emanetiz ? Bizi biktirdiniz artık.Size olan güvenimiz tümden sarsildi.keske bakan okusa hemşirelerin yorumlarını.duysa kirkinliklarini yazikk emeklerimize.yipranmisliklarimiza.bizler bu meslek uğruna hem sağlığımizi kaybettik ailelerimizle hayat yaşamadık.bu muydu bizim odulumuz ? Bize bir alkış yeterde artar değil mi? Biz kimiz ki...
People
2
3) Brc84 (Uzman doktor)
01.12.2021 21:05:40
Kamu Üniversite hastanelerine zam var mı, yoksa üniversitede çalısan doktorlar doktordan sayılmayacak mı
People
2
4) Osman kar (Diş hekimi)
01.12.2021 20:55:23
Gene kandırmaca sabit ek ödeme yi genel bütçeden ödeyecekler hepsi bu
People
2
5) Faruk Uguz (ogr uyesi)
01.12.2021 20:50:00
iyi bir duzenleme lakin universite camiasini kapsamiyormus. zaten ozluk hakları yonunden dusuk motivasyonla gorev yapan universite hekimlerine uvey evlat muamelesi bakanimiza hic mi hic yakistiramadim. YOK ise bagira bagira gelen bu tur duzenlemelere he zaman ki gibi kayitsiz. yazik cok yazik
People
3
6) A (İ)
01.12.2021 19:41:46
Elhamdülillahirabbilalemiyn. Yeni 5 bin liralık zam ile beraber tahmini ocak maaşım:
1- maaş : 11000
2- sabit döner: tahminen 6 bin olabilir
3- icap: 1700
4- nöbet: 3700
5- Döner: 22000
6- saat 17-19 arası mesai dışı poliklinik nedeniyle gelen Ek döner: 8 bin
Toplam: 52400. Allaha çok şükür. Rabbim daha çok versin. Ancak dolar 50 lira olursa maaş reelde 1200 dolara denk gelir. Umarım öyle olmaz :( bazıları dalga gectigimi düşünüyor. Arkadaşlar maaş, icap ve nöbet ücretleri belli. Yukarıdaki rakamlar değil mi ? Size yalan borcum mu var ? Döner yüksek diğer çoğu hastaneye göre. Daha doğrusu ben hangi hastane ne veriyor bilmiyorum. Sizlerin yorumuna göre düşük olduğunu tahmin ediyorum . Ama benim size bir yalan borcum yok. Yalan söylemek için sebebim de yok. Nerede çalıştığımı millet buraya hücum etmesin diye söylemek istemiyorum. Ama bi arkadaş beni deşifre etti. Ona da teessüf ediyorum.
People
1
7) Mustafa Vqk (Öğretim üyesi )
01.12.2021 19:40:49
Affiliye hastanede sözleşme imzalayan öğretim üyesi hekimlere bu nasıl yansıyacak. Sağlık bakanlığı kadrosunda olmayıp YÖK kadrosunda olan ama sağlık bakanlığı hastanesinde afiliye hizmet veren doçent prof maaşına etki edecek mi bu zam? Bakanlık kadrosuna geçip Uzman olarak sadece sağlık hizmeti sunup hiç dersle falan uğraşmasam mı?
People
1
8) Asistan hekim (Dr)
01.12.2021 19:12:30
Asistan hekimlwri de kapsıyor değil mi
People
0
9) Ali ba (Sağlık m.)
01.12.2021 18:33:58
Sağlık bakanlığı doktor bakanlığı.doktorlara zam yapıldı.biz neciyiz.hemsireye 3600 ek gösterge deniyor.bu söylem halen duzeltilmedi.ogretmenleri matematik fizik kimya öğretmeni,polisi asayiş sivil narkotik diye ayiriyormusunuz.hizmette siyasilerde oy beklemesin
People
1
10) Osman Saldano (Doktor)
01.12.2021 18:26:35
Üniversitedeki hocaların akıbeti ne olacak? Pratisyen, uzman hekim denmiş ama tıp fakültelerindeki hocalar???
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.