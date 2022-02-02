Hekimlerin ek ödemeleri yapılmıyor!

BirGün'den Nisa Küçük'ün haberine göre, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Uğurlu, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na ödenek aktarılmadığı için ödemelerde gecikmeler yaşandığını tahmin ettiklerini söyledi. Ocak ayı maaşı ile birlikte yapılması gereken ek ödemelerde gecikme yaşanmasının pandemi koşullarında ağır şartlarda çalışan sağlık emekçilerini mağdur ettiğini belirten Uğurlu, bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini söyledi.

Nöbetin de karşılığı yok

Pandemi nedeniyle grip ve Covid-19 kliniklerinde diğer branşlardan hekimlerin de nöbet tutmak zorunda olduğuna dikkati çeken Uğurlu, şunları söyledi:

"Plastik cerrahi kliniğinde çalışan bir hekim Covid-19 kliniğinde nöbet tutabiliyor. Bu hekimlerin paraları ödenmiyor. Bunu salgının başında alabiliyorlardı ancak şu an alamıyorlar. O para zamanla azaldı şimdi ise hiç verilmiyor. Nöbet tutuyoruz ama ödemesini alamıyoruz.

Yurttaşlar bizim çok yüksek maaşlar aldığımızı düşünüyorlar ama öyle değil. Ben kendi kliniğimde icap nöbeti (hekimin gerektiğinde kuruma çağrılması) tutuyorum. Ayda 7-8 gün tutmanız gereken icap nöbetlerinin bazı kliniklerde 15 gün tutulduğu oluyor ancak hekimler 15 günün değil sadece 7-8 günün ödemesini alabiliyor. Fazladan çalışmaya giren bu durumun da maddi bir karşılığı yok.”