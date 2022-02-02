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Hekimlerin ek ödemeleri yapılmıyor!
Hekimlerin Aralık ayı ek ödemeleri üç hafta gecikti. Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu bir yıldır ödemelerde gecikmeler yaşandığını, her ayın 15’inde yapılması aralık ayı ek ödemelerinin hâlâ hesaplara yatırılmadığını söyledi.
Hekimlerin ek ödemeleri yapılmıyor!
02 Şubat 2022 10:09 - BirGün Nisa KÜÇÜK
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BirGün'den Nisa Küçük'ün haberine göre, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Uğurlu,  yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na ödenek aktarılmadığı için ödemelerde gecikmeler yaşandığını tahmin ettiklerini söyledi. Ocak ayı maaşı ile birlikte yapılması gereken ek ödemelerde gecikme yaşanmasının pandemi koşullarında ağır şartlarda çalışan sağlık emekçilerini mağdur ettiğini belirten Uğurlu, bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini söyledi.

Nöbetin de karşılığı yok

Pandemi nedeniyle grip ve Covid-19 kliniklerinde diğer branşlardan hekimlerin de nöbet tutmak zorunda olduğuna dikkati çeken Uğurlu, şunları söyledi:

"Plastik cerrahi kliniğinde çalışan bir hekim Covid-19 kliniğinde nöbet tutabiliyor. Bu hekimlerin paraları ödenmiyor. Bunu salgının başında alabiliyorlardı ancak şu an alamıyorlar. O para zamanla azaldı şimdi ise hiç verilmiyor. Nöbet tutuyoruz ama ödemesini alamıyoruz.

Yurttaşlar bizim çok yüksek maaşlar aldığımızı düşünüyorlar ama öyle değil. Ben kendi kliniğimde icap nöbeti (hekimin gerektiğinde kuruma çağrılması) tutuyorum. Ayda 7-8 gün tutmanız gereken icap nöbetlerinin bazı kliniklerde 15 gün tutulduğu oluyor ancak hekimler 15 günün değil sadece 7-8 günün ödemesini alabiliyor. Fazladan çalışmaya giren bu durumun da maddi bir karşılığı yok.”

Anahtar Kelimeler:

ek odeme hekim ato dr ayse ugurlu odeme gecikme

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People
8
1) A (İ)
02.02.2022 17:07:56
Evet biraz gecikti ama dün nöbet ve icap yattı. Bugün de bünyeye döner girdi elhamdülillah.
Maaş + sabit : 14500 lira
Nöbet: 3500 lira
İcap : 1400
Performans: 17000
Saat 17-19 arası mesai dışı poliklinik nedeniyle gelen döner: 7 bin
Toplam : 43400 lira. Elhamdülillah. Allah daha çok helalinden versin. Ancak yurttaşlarımız şunu bilsin ki her hekim bu Performansı almıyor
Aynı işi yapan başka hastanede çalışan arkadaşım sıfır Performans aldı. Nöbet de yok. İcap ise ancak 1400 lira alıyor. Halbuki 30 gün icapçı. Sadece 8 günün icabı veriliyor.
People
13
2) Uzmandr. (Dr)
02.02.2022 16:53:34
Bir helimin düştüğü duruma bakın , döner sermaye halen yatmamış , hangi iş doğru ki , döner sermaye de doğruluk olsun...HALEN BİR MAAŞ İYİLESTİRMESİ , ZAM VS NE İSE YAPİLMASİ LAZİM..DONER SERMAYE FİLAN HİKAYE ARTİK..HER TURLU ZAM ETKİLENMESİ MAAS UZERİNDEDİR..DOBER SERMAYE VS DİYE DİYE , ASİL MAAS ZAMMİ NORMAL MEMURDAN BİLE AZ OLMAKTADİR..ARKADAS SADAKA İSTEMİYORUZ , İSİMİZİN KARSİLİGİNİ İSTİYORUZ...
People
74
3) Cemal Can (Hekim)
02.02.2022 15:19:24
Meclis'te bekletilen Hekim, Emekli Hekim maaş zammı yasalaşıp yürürlüğe girmelidir. 60-65 gündür bekliyor ve ibretle izliyoruz..
People
10
4) Coşkun (Uzman hekim)
02.02.2022 15:11:09
İlk performans uygulaması 2005 yılı Ağustos ayında uygulamaya geçip hemen tüm Türkiye'de yaygınlaşmıştı.Ama bu sistem 3 yıl için planlanmıştı.Daha sonra herkesin işine geldiği için uzatılıp bu günlere kadar gelindi.Sistemde Zamanında ve yerinde revizyon yapılmadığı için tıkandı ve SOS sinyalleri daha yüksek perdeden çıkmaya başladı.Artık bu sistemin tamamen kaldırılması ve hekimlere verilmesi gereken ücretlerin verilmesi gerekir .Bu bir pansuman tedavisiydi,yaraya neşter atıp gerekli debritmanlar yapılıp uygun bir düzenleme yapılması gerekmektedir.
People
14
5) cek cak dr (doktor)
02.02.2022 12:41:38
ödene---cekkkkk.......verile---cekkkkk......hep cek........hep cak!.....
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