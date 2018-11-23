Hekimlerin özel hastane sorunu: İşyükü fazla, hak edişler ödenmiyor, tatil neredeyse yok!

MEDİMAGAZİN- Anestezi uzmanlarının özel hastanede çalışma yıllarının tespit edildiği araştırma çalışmasında 51 katılımcının yarısından fazlasının 0-3 yıldır aynı hastanede görev yaptığı belirlendi. Anestezi uzmanının aynı anda en fazla kaç ameliyatta anestezi uygulandığının analizinde ise çoğunlukla 3’ten fazla ameliyatta görev yaptıkları ortaya çıkıyor.

Ameliyathane dışında en çok endoskopi laboratuvarında anestezi uygulandığının ortaya çıktığı araştırma raporuna göre videolaringoskop, ekipmanının en az bulunduğu sonuçlandı.



Yayımlanan raporda Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te videolaringoskop cihazının videobringoskop olarak hatalı geçmesi de videolaringoskop’a olan ihtiyacın ‘bilinmemesi’ kaynaklı olabileceğine işaret edildi.

Özel hastanede anestezist olarak çalışma koşullarına da mercek tutan araştırma katılımcıların yüzde 80’inin ek mesai ücreti almadığını, yıllık ücretli izin hükümlerinde aykırılığın ve ulusal bayram ve tatil çalışmalarına aykırılığın da yaşandığına dikkat çekiyor.



Açık uçlu sorularla katılımcıların özel hastanede anestezist olarak çalışma koşullarının sorgulandığı çalışmada şu cevaplar alındı: