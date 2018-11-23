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Hekimlerin özel hastane sorunu: İşyükü fazla, hak edişler ödenmiyor, tatil neredeyse yok!
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serpil Çiçek Sayın 52. Ulusal Kongresi'nde anestezi uzmanlarının özel hastanede çalışma koşullarını irdelediği bir rapor yayımladı. Raporda ameliyathanede anestezi uzmanlarının aynı anda en az 3 hastaya anestezi uygulaması ve özel hastanede ek mesai ücretlerinin ödenmemesi dikkat çekti
Hekimlerin özel hastane sorunu: İşyükü fazla, hak edişler ödenmiyor, tatil neredeyse yok!
23 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Anestezi uzmanlarının özel hastanede çalışma yıllarının tespit edildiği araştırma çalışmasında 51 katılımcının yarısından fazlasının 0-3 yıldır aynı hastanede görev yaptığı belirlendi. Anestezi uzmanının aynı anda en fazla kaç ameliyatta anestezi uygulandığının analizinde ise çoğunlukla 3’ten fazla ameliyatta görev yaptıkları ortaya çıkıyor. 

Ameliyathane dışında en çok endoskopi laboratuvarında anestezi uygulandığının ortaya çıktığı araştırma raporuna göre videolaringoskop, ekipmanının en az bulunduğu sonuçlandı. 


Yayımlanan raporda Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te  videolaringoskop cihazının videobringoskop olarak hatalı geçmesi de videolaringoskop’a olan ihtiyacın ‘bilinmemesi’ kaynaklı olabileceğine işaret edildi. 

Özel hastanede anestezist olarak çalışma koşullarına da mercek tutan araştırma katılımcıların yüzde 80’inin ek mesai ücreti almadığını, yıllık ücretli izin hükümlerinde aykırılığın ve ulusal bayram ve tatil çalışmalarına aykırılığın da yaşandığına dikkat çekiyor. 

 


Açık uçlu sorularla katılımcıların özel hastanede anestezist olarak çalışma koşullarının sorgulandığı çalışmada şu cevaplar alındı: 

  • “Anestezi alması çok riskli hastaları ameliyata almam konusunda baskı görüyorum.”
  • “Tüp bebek merkezinde tek kadroyum. Mesai kavramı yok. Sabah 7.30’da başlıyor.”
  • “Tek başıma olduğum için yıllık izin kullanamıyorum sadece dini bayramlarda iznimi kullanıyorum.”
  • “Paket fiyatlar hesaplanırken indirimler anestezi ücretinden yapılmakta. Taşıdığımız riskler ve emeğimiz küçümsenmekte...”
  • “Özel sektörde maaş da artış olmuyor, bu nedenle ilk başlarken iyi bir anlaşma yapmak lazım ya da 2 yılda bir iş değişikliği yapmak lazım.”
  • “Fazla mesai ve icap nöbetlerindeki çalışmalar için para ödemeye işvereni ikna etmek neredeyse imkansız.”
  • “Tıbbi cihazlar genelde oldukça eski ve teknik servis hizmetleri yetersiz, personel döngüsü çok yüksek, sürekli yeni mezun teknisyen eğitip yolluyoruz. Özel hastaneler işleyişi doktor üzerine yıkmış gibi görünüyorlar, zaten yöneticilerin çoğu kurt mu desem çakal mı bilemedim. Hoş bunların büyük kısmı da meslektaşlarımız. Üstelik emek sömürüsü oldukça yüksek oranlarda, herkes tek kullanımlık... Kendi hastanemi bu kötü uygulamalara direnmeye çalışan son kalelerden biri olarak görüyorum. Teşekkürler...”
  • “Şu an ki hastanemde yardımcı personel sıkıntısı dışında ciddi sıkıntım olmamakla birlikte, tek sıkıntı, şu an ki hastanem dahil maaş miktarlarıdır. Önceki özel hastanem şirket kurmam konusunda baskı yapmıştı. Şimdiki hastanemde ise, ilk anlaşmadaki anlaştığım ücret sonradan düşürülmek istenmiş, yapılan anlaşma ile vermek istediklerinin üstünde yeni bir maaş anlaşmasına varıldı. Yine de genel olarak şu an ki hastanemde çalışmaktan memnunum... Ve yine hiç bir özel hastanenin devlet hastane özlük haklarını karşılamadığı kanaatindeyim. Teşekkür ederim.”

Anestezi uzmanının serzenişi: 'Hayatımı adadığım mesleğimi bırakmayı düşünüyorum'  

SUT'un altında en çok ezilen branş: Anestezi uzmanları!  

 

Anahtar Kelimeler:

anesteziyoloji dr serpil cicek sayin

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