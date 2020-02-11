Hemaworld 2020 yapıldı: Ezber bozan toplantıda son gelişmeler konuşuldu

İSTANBUL-Hematoloji uzmanlarının son güncel bilgileri edinmek üzere biraraya geldikleri Hemaworld Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Türkiye Klinikleri ve Sağlık İletişimi Derneği tarafından düzenlenen Toplantıya, olumsuz hava şartlarına rağmen Türkiye’nin dört bir yanından hekimler katıldı. Hem erişkin hem de pediatrik hematologların biraraya geldiği toplantıda alanında uzman hekimler hem kendi tecrübelerini hem de dünyadaki son gelişmeleri genç meslektaşlarıyla paylaştı.

TECRÜBE VE SON BİLGİLER PAYLAŞILDI

Hemaworld’ün Erişkin Hematoloji Moderatörü Doç.Dr.Selami Koçak Toprak toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede hematoloji alanında bilgilerin çok hızlı değiştiğini belirterek “Bir yıl önce kılavuz bilgisi olarak verdiğimiz bir bilgi, son kongrelerde değişebiliyor, yeni çalışmaların sonuçları çıkıyor. Biz de bu yeni bilgilere göre klinik pratiğimizi değiştiriyoruz. Dolayısıyla Hemaworld Toplantısının amacı son 2019 yılındaki ulusal ve uluslararası kongrelerde dünya çapında konuşulan, yeni yayımlanan gelişmeleri alarak, ülkemizdeki daha genç meslektaşlarımızla deneyimli hocalarımızın sunumları eşliğinde interaktif olarak tartışmak” dedi.

KLİNİK PRATİĞİ DEĞİŞTİREN GELİŞMELER KONUŞULDU

Klinik pratikte hematoloji uzmanlarının en çok karşılaştığı konuların seçildiğini belirten Doç.Dr.Toprak “Hematolojide 2019’da bizim klinik pratiğimizi değiştirecek önemli sonuçlar yayımlandı. Örneğin AML’de bizim için idame kavramı daha oturmamış bir kavram ama bir takım ilaçların idamede yararlı olduğu ortaya çıktı. Yine AML’de kurtarma tedavilerinde yeni hedefe yönelik ilaçların katılımıyla yeni kombinasyonların sonuçları sunuldu. Bu kombinasyonların sonuçları oldukça yüz güldürücü” diye konuştu.



EZBER BOZAN TOPLANTI OLDU

Hemaworld’ün Pediatrik Hematoloji Moderatörü Prof.Dr.Tülin Tiraje Celkan ise hekimlerin kongre katılımları son zamanlarda sınırlandığını belirtirken “Bu nedenle kongrelere gittiğimizde oradaki öğrendiklerimizi meslektaşlarımızla paylaşmak çok önemli. Hem Avrupa hem de ABD’de yapılmış kongrelerdeki bilgileri kendi hasta deneyimlerimizle genç meslektaşlarımıza aktardık. Şelasyon konusunda erişkin ve pediatrik hematologlar olarak ortak bir toplantı yaptık. Çocukluk çağının zor vakalarından birisi mixt lösemiler. Bu konuda Doç.Dr.Gül Nihal Özdemir hocamız hepimizin aksine ezberleri bozarak artık AML şeklinde değil ALL şeklinde tedavi verilmesi gerekliliğini vurguladı. Prof.Dr.Zeynep Karakaş hocamız orak hücrelii anemide yeni fizyopatolojinin anlaşılmasıyla birlikte yeni tedavi seçeneklerinden bahsetti. Ben de zorlandığımız vakaların altından immün yetersizliklerin çıkacağını vurguladım” dedi.



YAKINDA ULUSLARARSI KATILIMLA YAPILACAK

Hemaworld 2020 de Multipl Miyelom konusunda bilgilerini paylaşan Prof.Dr.Mustafa Çetiner de “Hemaworld’ün ilkini yaptık, tam da beklediğimiz gibi oldu. Yıllar içerisinde çok gelişeceğine inandığım bir toplantı bu. Çünkü Türkiye Klinikleri gibi 1980 den bu yana faliyet gösteren köklü bir kurum var arkasında. Çok heyecanlı bir dinleyici grubu var ve çok interaktif bir formatta yapıldı toplantı. Burada aldığımız geri dönüşlerle bu toplantının ikincisi üçüncüsü çok daha büyük katılımla ve çok yakın bir gelecekte uluslararası katılımla hızla çok büyüyecek ve önemli bir toplantı haline gelecektir” diye konuştu.

Şubat aylarında artık herkesin Hemaworld toplantısını iple çekeceğini düşünen Prof.Dr.Çetiner “Tek günlük olması da çok güzel. Bazı temel bilgileri tartışmaktan çok yeni bilgileri ve yapılmış klinik çalışmaları tartıştığımız bir toplantı oldu. O yüzden akademik düzeyi de ortalamanın üzerindeydi. Bizim pediatristlerden pediatristlerin bizden öğreneceği çok şey var, o yüzden ortak bir toplantı olması da çok güzeldi” dedi.

HUKUKİ SORUNLAR DA KONUŞULDU

Toplantıda ayrıca hematoloji uzmanlarının malpraktis davalarının da gündeme alındığı bir oturum düzenlendi. Türkiye Klinikleri TV Doktor Savunma Programı yapımcıları Av.Ayşe Gül Hanyaloğlu ve Av.Ayşe Acar Yücel'in konuşmacı olduğu oturumda, hekimlerin hem dava öncesi koruyucu önlemleri hem de dava sürecinde yapılması gerekenler anlatıldı. Hematoloji özelindeki davalardan örnek veren konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladı.