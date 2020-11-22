Hemofili hastası doktor adayı Ali'nin umut dolu mücadelesi

Ev hanımı Ayşe ve çiftçi Burhan Duru'nun ilk çocukları Ali'ye, 9 aylıkken vücudundaki morarmalar nedeni ile götürüldüğü hastanede kanın pıhtılaşma sorunuyla ortaya çıkan ağır hemofili hastalığı teşhisi konuldu.

Hayat boyu ilaç kullanmayı gerektiren ve küçük darbelerde bile durmayan kanamalara yol açan hastalığa karşı mücadele veren Duru, haftada üç kez damar yolundan ilaç almaya başladı. Küçük yaşlardan itibaren zamanının çoğunun geçtiği doktorları örnek alan Duru, hayallerine de bu doğrultuda yön verdi.

Kendisi gibi hasta çocuklara el uzatmak isteyen Duru, doktor olma hayaliyle derslerine çok çalıştı. Başarılarla dolu eğitim hayatında ailesini sürekli gururlandıran 25 yaşındaki Duru, 2014'te girdiği üniversite sınavının ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Günlerce hastanede kaldı

Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir çocukluk dönemi ve hayatı olsa da zamanla hastalığıyla yaşamayı öğrenmek zorunda kaldığını söyledi. Çok kanamalı bir hayatı olduğunu, özellikle oyun oynarken dizinin çok kanadığını anlatan Duru, çoğu zaman günlerce hastanelerde kaldığını, yürüyemediğini dile getirdi.

Diğer arkadaşları gibi rahatça oynayamadığı için kendini çok kötü hissettiğini, bazen dakikalarca ağladığını anlatan Duru, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemi ve doktorlarımı dinlemeyip oyun oynadığımda kanamalarım oluyordu. Bu da benim için hastane ve rehabilitasyon sürecinin başlaması demekti."

Kanaması olmaması için bazen tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını belirten Duru, hastalığının eğitim sürecini engellemesine müsaade etmediğini söyledi.

Hep kendi gibi hasta çocuklara yardım etmek istedi



Duru, her şeye rağmen hiçbir zaman pes etmediğini, örnek aldığı doktorlar gibi olmak için mücadele ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: