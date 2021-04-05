Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede
Mersin'de 39 yıllık ebe hemşire Sakine Doğan'ın, kızının tıp fakültesini kazanmasıyla başlayan aynı hastanede çalışma hayali gerçek oldu
Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede
05 Nisan 2021 10:21 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 39 yıllık ebe hemşire Sakine Doğan'ın, kızının tıp fakültesini kazanmasıyla başlayan aynı hastanede çalışma hayali gerçek oldu.

Kadın doğum servisinde görev yapan ebe hemşire Doğan, kızı Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman ile Erdemli Devlet Hastanesi'nde birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Dr. Yasemin Akman pandemi döneminde bütün sağlık çalışanlarının birbirlerine destek olduğu bu süreçte ayrıca anne kız olarak da birbirlerine destek olduklarını belirtti.

39 yıllık ebe hemşire Sakine Doğan, 2002 yılında kızının tıp fakültesini kazanmasıyla 'Acaba kızımla aynı hastanede görev yapar mıyız' diyerek bunun hayalini kurmaya başladı. Kızı Yasemin Akman'ın doktor olup tayininin yaklaşık 1 ay önce Kahramanmaraş'ta görev yaptığı hastaneden Erdemli Devlet Hastanesi'ne çıkmasıyla bu hayali gerçek oldu.

Ebe hemşire Sakine Doğan, "39 yıllık ebeyim. 30 yılı aşkındır Erdemli Devlet Hastanesinde çalışıyorum. Kızım tıp fakültesini kazandığından beri beraber aynı hastanede çalışmak hayalimdi. Çok şükür Allah'a hayalimiz de gerçek oldu. Çok mutluyuz. Kızımın insanlığa yararlı olacağına inanıyorum. Erdemli halkına da yararlı olacağına inanıyorum. Kendisine kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Çocukken annemi ziyaret ettiğim hastanede doktor olmak çok güzel"
Uzman Dr. Yasemin Akman da, "Annemle aynı hastanede çalışıyoruz. Annemin yıllardır çalıştığı hastanede birlikte çalışmak benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutluyum. Çocukken annemi ziyarete geldiğim hastanede doktor olarak çalışmak gerçekten çok güzel. Annem yıllardır bu hastanede insanlara hizmet ediyor. Bu hastanede onunla birlikte devam etmek benim içinde çok güzel olacak" diye konuştu.

Birlikte çalıştıkları ilk günün heyecan verici olduğunu anlatan Dr. Akman, "Hele ki pandemi döneminde birlikte Covid ile birlikte savaşmak gerçekten çok güzel. İnşallah daha iyi hizmetlerde bulunmak isterim. Bütün sağlık çalışanlarının birbirine destek olduğu bir ortamda anne kız birbirimize destek olmamız da çok güzel oldu. Bütün sağlık çalışanlarına pandemi döneminde kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

hemsire anne doktor kiziyla ayni hastanede

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.