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Hemşire annesi koronavirüsle mücadele ediyor, o annesini özlüyor
Çin’de koronavirüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi
Hemşire annesi koronavirüsle mücadele ediyor, o annesini özlüyor
18 Şubat 2020 - İHA
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PEKİN - Çin’in Wuhan kentinden pek çok ülkeye yayılan koronavirüsü nedeniyle hastaneler salgın ile mücadele ediyor. Başta salgının yayıldığı Wuhan kentinde olmak üzere ülke genelinde karantina altında olan hastalarla ilgilenen sağlık görevlileri evlerine gidemiyor, aileleri ile bir araya gelemiyor.

Çin’in devlet haber ajansı, ülkenin Yanzhou kentinde korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan genç hemşirenin 3 yaşındaki oğlu ile uzaktan hasret giderdiği anların görüntülerini yayınladı. Hemşirenin oğlunu bir aydır görmediği ifade edilen görüntülerde, hemşirenin hastanenin camından oğluna el salladığı görülüyor. Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus hemsire

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