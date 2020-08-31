Hemşire doktoru dövdü! Kafasını cam masaya çarpan doktor hastanelik oldu!

İddiaya göre, bir aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Hatice M.A. ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında tartışma çıktı.

Gülsüm H, tartışmanın büyümesi üzerine yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye çalışan doktor Hatice M.A'ya müdahale etmek istedi. Kavgaya dönüşen olayda darbedildiği iddia edilen doktor, kafasını cam masaya çarptı. Doktora ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı.

Olayın ardından baş dönmesi şikayeti yaşayan aile hekimi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ebe hemşire Gülsüm H. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.