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Hemşire doktoru dövdü! Kafasını cam masaya çarpan doktor hastanelik oldu!
Çorum'da bir hemşire tarafından darbedildiği öne sürülen doktor, hastanede tedavi altına alındı.
Hemşire doktoru dövdü! Kafasını cam masaya çarpan doktor hastanelik oldu!
31 Ağustos 2020 17:34 - AA
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İddiaya göre, bir aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Hatice M.A. ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında tartışma çıktı.

Gülsüm H, tartışmanın büyümesi üzerine yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye çalışan doktor Hatice M.A'ya müdahale etmek istedi. Kavgaya dönüşen olayda darbedildiği iddia edilen doktor, kafasını cam masaya çarptı. Doktora ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı.

Olayın ardından baş dönmesi şikayeti yaşayan aile hekimi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ebe hemşire Gülsüm H. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anahtar Kelimeler:

aile hekimi ebe hemsire tartisma hemsire doktoru dovdu

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1
1) murat uncu (muhendıs)
01.09.2020 13:37:31
Sıddete maruz kaldıgını ıddıa eden aıle hekımı daha oncesınde de bahsı gecen hemsıre ve doktoruna saldırmıstır. Hepsı kayıt altındadır.Bu sefer doktorunun ızıne cıkmasını fırsat bılerek hemsıreye kamerakayıtı bulunmayan odada saldırmıstır. Akabınde de hemsıre benı darp ettı dıye polıse haber verıp acıl unıtesınden de resmen yanlı rapor alarak cıkmıstır. Bu ısın asıl sebebı darp oldugunu ıddıa eden doktorun bu aıle saglıgı merkezının asıl kurucusu olan doktordan hasta calıp onu safdısı etmek oldugu herkez tarafından bılınmektedir.
People
1
2) Cemile (Hemşire)
01.09.2020 13:08:25
Sayın Ali yorumunuz buram buram şiddet kokuyor. Hekim hemşirenin amiri değildir. Adli makamlar olayı inceleyip karar vereceklerdir. Yargılayıp infaz etmek size mi düştü?
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0
3) Enes (Laboratuvar )
01.09.2020 11:17:43
Büyük olasılıkla tahrik vardır hemşire haklıdır ama sabretmesi gerekirdi sabır tası catlamış demek ki devlet kimseye sen cok önemlisin gibi hissettirmemeli ceremesini ülkemiz sonra dan cok agır sekilde cekiyor
People
1
4) Cagla (Öğretmen)
01.09.2020 10:14:17
Sevgili Ali hekim şiddetin her türlüsüne lanet olsun fakat olayın nasıl başladığını ilk kimin kime vurduğunu sürecin nasıl geliştiğini bilmeden nasıl hemşirenin kafasını kırarsınız? Belki ilk doktor hanım vurdu itti amiri diye dayak mı yemeli?
People
3
5) hülya (eğitimci)
01.09.2020 09:49:49

01) Ali (Hekim)01.09.2020 03:29:57
O hemşirenin kafasını kıracaksın ki akıllansın. Amirine saygısızlık cezası işten kovmakla kalmamalı, kafasını da kırmalı

Üstteki yorumu yazan hekim de görevini yapmayınca halk tarafından dövülür ve akıllanır. Bu tarz olaylarda genellikle tek taraf masum diğer taraf da cani olarak lanse ediliyor. Her iki taraf dinlenilmeden yapılan yargısız infazlar sonucu gerçek çözüm hiç olmuyor.
People
11
6) Ali (Hekim)
01.09.2020 03:29:57
O hemşirenin kafasını kıracaksın ki akıllansın. Amirine saygısızlık cezası işten kovmakla kalmamalı, kafasını da kırmalı
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