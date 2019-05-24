Hemşire eşi tarafından bıçaklanan doktor ağır yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de doktor eşini bıçakla yaralayan hemşire gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Dr. Cüneyt E. (47) ile Tavas Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire eşi Aylin E. (39) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Aylin E, eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire olan kadın, yaralı eşini kullandığı otomobille Servergazi Hastanesine götürdü.

Özel hastanede görev yaptığı öğrenilen doktor Cüneyt E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aylin E, polis tarafından gözaltına alındı.