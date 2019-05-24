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Hemşire eşi tarafından bıçaklanan doktor ağır yaralandı
Denizli'de özel hastanede görev yapan doktor, kendisini göğsünden bıçakla yaralayan eşi tarafından hastaneye götürüldü
Hemşire eşi tarafından bıçaklanan doktor ağır yaralandı
24 Mayıs 2019 -
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DENİZLİ (AA) - Denizli'de doktor eşini bıçakla yaralayan hemşire gözaltına alındı. 

Olay, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Dr. Cüneyt E. (47) ile Tavas Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire eşi Aylin E. (39) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Aylin E, eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire olan kadın, yaralı eşini kullandığı otomobille Servergazi Hastanesine götürdü. 

Özel hastanede görev yaptığı öğrenilen doktor Cüneyt E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Aylin E, polis tarafından gözaltına alındı.

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