Hemşire FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen eski hemşire gözaltına alındı.
Kentte, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hemşire A.Y. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Örgütün Trabzon Barosuna bağlı avukatlardan sorumlu yöneticilerinden olduğu ileri sürülen firari avukat Y.Y'nin eşi olan zanlının, avukat eşleri ile örgüt adına toplantılar yaptığı belirtildi.
Zanlı A.Y'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|11. Ulusal Artoplasti Kongresi
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|18/04-21/04
|11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA
|17/04-21/04
|23.Ulusal Kanser Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|19/04-23/04
|14. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2019 Uluslararası Ortak Toplantısı
|RADYOLOJİ
|İSTA
|24/04-27/04
|12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
|PEDİATRİ
|KONY
|25/04-27/04
|Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantı
|RADYOLOJİ
|ANKA