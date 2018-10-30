Hemşire hastane yöneticisini darbetti: '40 yaşından sonra...'

İstanbul'da, kocasının yüzüne botoks yaptırdığını fark eden genç kadın, eşini darp etti. Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi. Tartışma sırasında genç kadın kocasını darp etti ve "40 yaşından sonra azdın. İb... mi olacaksın başımıza" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre hastaneden darp raporu alan Hasan A., eşinden şikâyetçi oldu. Kadının olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Emine A., yaşanan tartışmayı doğruladı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç kadın hakkında, "Eşe karşı yaralama ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.