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Hemşire ile kendisini tehdit eden şahıs doğumhaneye 'çamaşır makinesi' alma şartı ile uzlaştı
Hastanede hemşire Y.A. kendisine küfrettiği için şikâyetçi olduğu bir hasta yakınıyla doğumhaneye çamaşır makinesi alması şartıyla uzlaştı
Hemşire ile kendisini tehdit eden şahıs doğumhaneye 'çamaşır makinesi' alma şartı ile uzlaştı
14 Şubat 2019 - Milliyet Cihat Aslan
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Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerde kurulan uzlaşma büroları, ceza uyuşmazlıklarında alternatif olarak tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmeden aralarındaki sorunları çözmelerine imkan sağlıyor. Böylece, uzun yargılama süreçleri sona eriyor. Bazen uzlaşmada şart olarak karşı taraftan bazı taleplerde bulunuluyor. Bu talepler arasında özür dileme, maddi - manevi zararın karşılanması ve bağışta bulunma gibi edimler (anlaşma kararı) yer alıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2018 yılında 200 bin dosyanın mahkemeye ulaşmadan uzlaşmayla neticelendiğini belirtmişti. Bu uzlaşmalardan biri de İstanbul’da hastanede tartışan hemşire Y.A. ile eşi doğum yapan H.D. arasında oldu.

Milliyet'te yer alan Cihat Aslan'ın haberine göre, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eşini doğuma götüren H.D., doğumun ardından eşinin yanında refakatçi olarak kaldı. 

HEMŞİREYE TEHDİT

Bu sırada aynı odaya ikinci bir hasta getirilince ebe - hemşireler, H.D.’ye dışarı çıkmasını söyledi. Eşini yalnız bırakmak istemeyen H.D. ile hemşireler tartıştı. H.D., ebe  hemşire Y.A.’ya “Kes sesini” diye bağırdı. Ardından hemşire Y.A.’ya küfreden H.D., “Görürsün sen gününü” diyerek tehdit etti. Kavga üzerine hastanenin başhekimi tutanak tuttu. Hemşire Y.A. ise H.D.’den şikâyetçi oldu.

H.D. hakkında ‘Hakaret ve basit yaralama’ suçlarından iddianame hazırlayan savcı, suçun uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma savcılığına gönderdi. Hemşire Y.A. önce H.D.’nin yargılanmasını talep ederek uzlaşmaya yanaşmadı. Ardından tayin olduğu Sakarya Devlet Hastanesi Doğumhanesi’nde eksik olan çamaşır makinesinin alınması şartıyla uzlaşmayı kabul etti. Uzlaşma şartını kabul eden H.D. de hastaneye çamaşır makinesi aldı. Çamaşır makinesi yetkili Ö.A.’ya teslim edildi, ikili arasındaki kavga da mahkemeye ulaşmadan çözüldü.

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People
8
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
14.02.2019 17:14:49
Eline, DİLİNE, beline sahip çık düsturundan uzaklaşan halkım en çok dilinden çekiyor.
Makine 5 kg lık gibi duruyor, doğumhanede 17 kg çok daha işe yarardı.
People
6
2) zorto (zortluk)
14.02.2019 16:50:20
Hemşire hanım ''hayır cezanı çek'' diye diretseydi; 3-4 yıl sürecek yargılamalar boyunda 2de 1 idareden izin alıp mahkemelere gidecekti. Bu arada defalarca araya girip şikayetinden vazgeç diyenler cabası. 3-4 yıl sonra 5 ay ceza verilip paraya çevrilip mahkemedeki iyi hali bir daha suç tekrarı yapmayacağı(hemşireye küfür etmeyeceği) kanaatinden 350 TL cezası da ertelenecekti.
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