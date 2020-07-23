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Hemşire kızlarını işe göndermemek için eve kilitlediler: 'İşe gidersen bacaklarını kırar öldürürüz'
Hemşire olması ardından ataması İstanbul’a çıkan genç kız, ailesi tarafından engellenince işe gitmek için ısrar etti. Mesleğini icra etmek için kararlı olan genç kız, memleketlerinden İstanbul’a geldi. Kızlarının ardından İstanbul’a gelen aile Senem K.’yı işe göndermemek için eve kilitledi. Senem K. ailesinden şikâyetçi olunca aile fertleri hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Hemşire kızlarını işe göndermemek için eve kilitlediler: 'İşe gidersen bacaklarını kırar öldürürüz'
23 Temmuz 2020 14:51 - Sabah
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Kızlarının hemşire olmasının ardından ataması İstanbul'a çıkan aile çalışmalarına mani olunca genç kız işe gitmek için ısrar etti. 26 yaşındaki Senem K. üniversitede hemşirelik eğitimi altı. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlayan genç kadının ailesi kızlarının İstanbul'da yalnız ikamet etmesini istemedikleri için durumu kabul etmedi. Karabük'te yaşayan aile kızlarını sürekli arayarak 'Sen nasıl evlatsın, senin bacaklarını kırıp öldüreceğiz' şeklinde tehditler savurdu. Ailenin baskısına rağmen mesleğini idame ettirmeye çalışan genç kızın ailesi 31 Temmuz günü İstanbul'a geldi.

İŞE GİTMEMESİ İÇİN EVE KİLİTLEDİLER
Kızının Şişli'deki ikametine gelerek yalnız bırakmamaya çalışan aile kardeşi Burak K.'yi peşine taktı. Kardeş Burak K., ablasını işe gidiş gelişte yalnız bırakmıyor, işe gitmesine de engel oluyordu. 1 Ağustos günü ailesinin dalgınlığından yararlanarak işe gitmek isteyen genç kadını fark eden anne baba kapıyı kilitleyerek genç kadının işe gitmesini engelledi.

AİLE FERTLERİ HAKKINDA 7 YIL HAPİS İSTENİYOR
Polisi arayarak yardım isteyen Senem K.'nin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. savcılık anne İlknur K., baba Cevdet K., ve kardeş Burak K. hakkında genç kadına karşı 'Hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Tehdit ' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 7'şer yıla kadar haklarında hapisleri istenen aile bireyleri ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:

hemsire ise gitmemesi icin eve kilitlediler hapis senem k

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