Hemşire Ömür Erez'i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi!

Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda görevli hemşire Ömür Erez, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan hemşire Ömür Erez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemenin ardından Erez’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Buradaki incelemesi tamamlanan cenaze ailesi tarafından teslim alındı. Ömür Erez'in cenazesi Maltepe'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Diğer taraftan hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 yıl ceza evinde kalmış

Zanlının, 2009 yılında eniştesini tabancayla vurduğu için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı belirlendi. Zanlının cezaevinden çıktıktan sonra internet üzerinden Ömür Erez'le tanıştıkları tespit edildi.

Ailesine ait parayı emanet etmiş

Polis soruşturması sonucu zanlının, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan hakkında bir yıl hapis cezası kesinleşince cezaevine gireceği için ailesine ait olduğunu iddia ettiği 187 bin lira parayı Ömür Erez'e emanet ettiğini söylediği belirtildi.

Rahmi Uygun'un poliste verdiği ifadesinde "Ona parayı verdim. Cezaevine gireceğim bana para lazım olur. Sen bana gönderirsin dedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi" dediği öğrenildi.

2021 yılının Ekim ayında cezasını tamamlayarak tekrar serbest kalan Rahmi Uygun ile Ömür Erez'in arasının bu para alışverişi nedeniyle bozulduğu sürekli tartışmaya başladıkları öğrenildi.

'Tahliye olduktan sonra ömür bana soğuk davranmaya başladı'

Şüpheli Rahmi Uygun savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını, 2021 yılında hemşire Erez'e 187 bin lira parayı cezaevine girmeden önce elden verdiğini iddia etti. Uygun "Kendisiyle evleneceğimi düşündüğüm için ben cezaevindeyken ev alması için kendisine bu parayı verdim. Bana bu paranın üzerine kendisi de bir miktar para ekleyerek ev alacağını söyledi. 14 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı" dedi.

Ömür Erez'in parasını harcadığını ve geri ödemeyeceğini iddia eden şüpheli Uygun, bu durumu konuşmak için Erez'in İstanbul'daki iş yerine geldiğini belirterek "Yaklaşık yarım saat iş yerinin kapısının önünde konuştuk. Sonra da 15 dakika sağlık ocağının içinde konuştuk. Kendisinden paramı vermesini istediğim" ifadelerini kullandı.

Olay yerine gittiğimde silahım mermiyle doluydu

Olay günü erez'den parasını tekrar istediğini kaydeden şüpheli uygun ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Kendisiyle konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. silah içerisinden mermi yere düştü. Ardından ömür'ün yanına gittim. yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Ben buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim. Olay yerine gittiğimde silahım mermiyle doluydu ancak kullanmayı düşünmüyordum"

Uygun, diğer şüpheli Musa T. ile olaydan bir gün önce tanıştığını, kendisine bir şey anlatmadığını iddia etti. Şüpheli Uygun, "Ömür Erez'i silahla yaraladıktan sonra aslında teslim olmayı düşünüyordum fakat olay yeri kalabalık olunca panikledim ve oradan uzaklaştım" dedi. Şüpheli Uygun, Musa T.'nin olayı bilmediğini yineledi.

Savcılık iki şüphelinin de tutuklanmasını istedi

Savcılık diğer şüpheli Musa T.'nin de ifadesini aldı. Savcılık şüpheli Rahmi Uygun'u "Tasarlayarak öldürme" suçundan Musa T.'yi de "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.



Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.