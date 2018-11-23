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Hemşire Rahime Kösem Alcan kitabı ile 'Altın Kalem Ödülü'ne layık görüldü
Hemşirelik ve Edebiyat eğitimini bir arada yürüten hemşire Rahime Kösem Alcan yazdığı Bedel romanı ile Altın Kalem Ödülü'ne layık görüldü
Hemşire Rahime Kösem Alcan kitabı ile 'Altın Kalem Ödülü'ne layık görüldü
23 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Antalya Gürsu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Rahime Kösem Alcan 28 yıldır hemşirelik görevini sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü de uzaktan eğitim ile son sınıfta devam ettiren Alcan aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Türk dili ve Edebiyatı öğrencisi. 

 Rahime Kösem Alcan edebiyata olan ilgisini BCA Times Gazetesi'nden aldığı Altın Kalem Ödülü ile taçlandırdı. Alcan Mediagazin'e yaptığı açıklamada yeni kitabının da çok yakında raflarda olacağı bilgisini verdi. 

Anahtar Kelimeler:

hemsire antalya ataturk universitesi rahime kosem alcan

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